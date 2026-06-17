能趕上中秋檔？陸推動台灣文旦柚輸陸 國台辦提「1前提」：願提供幫助

大陸日前在海峽論壇期間表示，鄭習會後大陸推出的對台「十項措施」已取得階段性成果，其中包括「進一步推動台灣文旦柚輸入大陸」，也宣布將採購文旦柚、鳳梨釋迦等台灣農漁產品。大陸國台辦今天表示，只要堅持九二共識、反對台獨，願繼續為擴大台灣農產品在大陸銷售提供幫助。

大陸國台辦發言人陳斌華17日上午主持召開例行記者會，有台媒關切，陸方日前表示，對台「十項措施」階段性成果包括「積極支持台灣業者整改，進一步推動台灣文旦柚輸入大陸」，如今距離9月中秋節只剩約3個月，台灣文旦柚是否可趕上黃金銷售期？

對此，陳斌華表示，大陸一貫秉持「兩岸一家親」理念，盡最大努力為兩岸同胞辦實事、做好事、解難事，正在與台灣有關方面推動相關業者進行整改。他並強調，「只要堅持九二共識、反對台獨」，我們願意與台灣有關方面共同努力，在符合大陸相關檢驗檢疫規定的前提下，繼續為擴大台灣農產品在大陸銷售提供幫助。

而因為陸委會禁令未能出席海峽論壇的台東縣長饒慶鈴，改以視訊方式出席農產品對接簽約會，卻遭台灣匿名官員表示將查處；陸委會主委邱垂正17上午也明確表示，依兩岸條例查處。

陳斌華對此說，簽約將使台灣部分縣市的鳳梨釋迦等農漁產品將更為便利投入大陸，將為台灣中南部農漁民開拓銷路、增加收入。「對於這樣的好事，民進黨當局卻大唱反調，是要與台灣的農漁民朋友作對嗎？揚言要對為果農討生計的縣市長秋後算帳，有正當性嗎？」

他接著批評，「自己實事不幹、壞事幹絕，還不讓別人做好事，這就叫『綠色恐怖』、惡人當道。對此，我只有一句評論，那就是多行不義必自斃。」

至於大陸方面目前單向與台灣「在野黨」、部分縣市長和民間團體對接落實政策，未來若遇到台灣法規或政策執行上障礙阻擾，將如何突破？陳斌華重申，在堅持九二共識，反對台獨的共同政治基礎上，大陸願同包括中國國民黨在內的台灣各政黨團體和社會各界人士加強交流對話，「至於誰與民眾為敵，誰就將受到民眾唾棄。」