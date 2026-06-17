中國整治統戰亂象 國台辦：不允許非法仲介牟利

中國大陸對台統戰導致「職業化」亂象，已有地方開始整頓。大陸國台辦發言人陳斌華今天說，絕不允許非法仲介利用兩岸交流牟取不當利益。

中國大陸國台辦上午舉行例行記者會，有記者提問，據媒體報導，大陸已開始整頓台灣有人利用兩岸交流牟利的亂象，並推廣「直報直審」模式，旨在繞過仲介直接對接台灣有關團體、社團等。

陳斌華對此表示，陸方積極支持兩岸有關機構人士依法依規參與兩岸交流合作，但絕不允許非法仲介利用兩岸交流謀取不當利益。

微信公眾號「另眼看天下」日前披露，中國大陸聚焦「首來族」和台灣基層青年群體的統戰工作，被部分別有用心者作為牟利工具，各種「職業化」亂象頻發，原本的交流活動，遭部分「熟人圈子」長期壟斷，而部分「職業團長」的行為愈發極端。

文章說，目前至少已有湖北省荊門、宜昌等市開始著手整治，建立交流人員電子檔案，將有不良紀錄者列入「黑名單」，實現跨區域聯合封殺。此外，陸方還推廣「直報直審」模式，繞過仲介直接對接台灣「愛國團體」、學校社團，徹底斬斷利益鏈條，並嚴格核查違規收費行為。