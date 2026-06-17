大陸發布全球治理白皮書 反對「一國獨霸、幾方共治」

大陸國務院新聞辦公室今（17）日發布全球治理白皮書，主張維護以聯合國為核心的國際體系，反對「一國獨霸」、「幾方共治」及集團政治，並稱多邊主義是解決全球性問題的「唯一可行路徑」。大陸外交部長王毅同日宣布，今年秋季將舉辦首屆「雄安全球治理論壇」。

據新華社，這份題為《構建更加公正合理的全球治理體系：中國的理念、倡議與行動》的白皮書全文逾2萬字，除前言及結語外，共分為5個部分，分別是「當今世界面臨嚴峻複雜的危機挑戰」、「全球治理倡議為破解難題提供時代答案」、「推進全球治理事業的中國貢獻」、「引領變革方向，邁向光明前景」，以及「在歷史演進的重大關頭攜手前行」。

白皮書指出，當今世界正經歷「百年未有之大變局」，單邊主義、霸權主義危害深重，個別國家「以大欺小、恃強凌弱」，並挑起貿易戰、科技戰，濫施非法單邊制裁和「長臂管轄」，打造「小院高牆」、「平行體系」，打壓其他國家的經濟及科技發展。

白皮書表示，「多邊主義不是一道選擇題，而是唯一可行路徑」，並反對一切形式的單邊主義，以及「一國獨霸」、「幾方共治」和集團政治。

白皮書也主張維護聯合國核心地位，稱其主導地位「不容動搖」，作用「只能加強、不能削弱」。習近平2025年提出的「全球治理倡議」，目前已獲近160個國家和國際組織支持，另有60多國加入「全球治理之友小組」。

另據澎湃新聞，王毅17日出席白皮書發布會時表示，大陸下一階段將推動亞太區域開放、加強新興領域治理、建設全球治理平台，以及凝聚全球治理共識。

王毅表示，大陸今年將主辦亞太經合會領袖非正式會議，並圍繞貿易、聯通、創新及發展等議題推動合作。他也宣布，今年秋季將舉辦首屆「雄安全球治理論壇」，邀請各界人士討論全球治理改革。

王毅指出，大陸已發起成立國際調解院，也正申請將《海洋生物多樣性協定》秘書處設於廈門，希望進一步參與國際爭端調解及全球海洋治理。

在減貧合作方面，大陸國家國際發展合作署副署長趙峰濤表示，大陸已在70多個國家實施200多個減貧及發展合作項目，受惠人數超過4,000萬人。

在人工智慧治理方面，大陸國家發展改革委副主任周海兵表示，大陸支持聯合國在人工智慧全球治理中發揮主要作用，並主張人工智慧朝「向善、安全可控、普惠公平」方向發展。

周海兵表示，大陸今年7月將在上海舉辦「2026世界人工智慧大會暨人工智慧全球治理高級別會議」，希望進一步加強國際人工智慧合作。