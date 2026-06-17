快訊

別再迷信「抗菌」！醫曝抗菌皂3大潛在風險 洗手用一般肥皂就夠

半導體風雲／美國製造回流 台供應鏈機會或糖衣毒藥？

「實心橘貓」洗澡0縮水 自帶卡車鳴笛低音砲百萬人笑翻：真材實料

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸發布全球治理白皮書 反對「一國獨霸、幾方共治」

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸國務院新聞辦公室17日發布《構建更加公正合理的全球治理體系：中國的理念、倡議與行動》白皮書。（新華社）
大陸國務院新聞辦公室17日發布《構建更加公正合理的全球治理體系：中國的理念、倡議與行動》白皮書。（新華社）

大陸國務院新聞辦公室今（17）日發布全球治理白皮書，主張維護以聯合國為核心的國際體系，反對「一國獨霸」、「幾方共治」及集團政治，並稱多邊主義是解決全球性問題的「唯一可行路徑」。大陸外交部長王毅同日宣布，今年秋季將舉辦首屆「雄安全球治理論壇」。

新華社，這份題為《構建更加公正合理的全球治理體系：中國的理念、倡議與行動》的白皮書全文逾2萬字，除前言及結語外，共分為5個部分，分別是「當今世界面臨嚴峻複雜的危機挑戰」、「全球治理倡議為破解難題提供時代答案」、「推進全球治理事業的中國貢獻」、「引領變革方向，邁向光明前景」，以及「在歷史演進的重大關頭攜手前行」。

白皮書指出，當今世界正經歷「百年未有之大變局」，單邊主義、霸權主義危害深重，個別國家「以大欺小、恃強凌弱」，並挑起貿易戰、科技戰，濫施非法單邊制裁和「長臂管轄」，打造「小院高牆」、「平行體系」，打壓其他國家的經濟及科技發展。

白皮書表示，「多邊主義不是一道選擇題，而是唯一可行路徑」，並反對一切形式的單邊主義，以及「一國獨霸」、「幾方共治」和集團政治。

白皮書也主張維護聯合國核心地位，稱其主導地位「不容動搖」，作用「只能加強、不能削弱」。習近平2025年提出的「全球治理倡議」，目前已獲近160個國家和國際組織支持，另有60多國加入「全球治理之友小組」。

另據澎湃新聞，王毅17日出席白皮書發布會時表示，大陸下一階段將推動亞太區域開放、加強新興領域治理、建設全球治理平台，以及凝聚全球治理共識。

王毅表示，大陸今年將主辦亞太經合會領袖非正式會議，並圍繞貿易、聯通、創新及發展等議題推動合作。他也宣布，今年秋季將舉辦首屆「雄安全球治理論壇」，邀請各界人士討論全球治理改革。

王毅指出，大陸已發起成立國際調解院，也正申請將《海洋生物多樣性協定》秘書處設於廈門，希望進一步參與國際爭端調解及全球海洋治理。

在減貧合作方面，大陸國家國際發展合作署副署長趙峰濤表示，大陸已在70多個國家實施200多個減貧及發展合作項目，受惠人數超過4,000萬人。

在人工智慧治理方面，大陸國家發展改革委副主任周海兵表示，大陸支持聯合國在人工智慧全球治理中發揮主要作用，並主張人工智慧朝「向善、安全可控、普惠公平」方向發展。

周海兵表示，大陸今年7月將在上海舉辦「2026世界人工智慧大會暨人工智慧全球治理高級別會議」，希望進一步加強國際人工智慧合作。

大陸 王毅 新華社

延伸閱讀

爭取台灣思維國際話語權 施振榮赴日發表新王道白皮書

陸金監管理總局局長丁向群：加快推動銀監法、保險法修訂公布

陸副總理何立峰：上海建設人民幣資產全球配置中心 方案制定中

美國商會發表台灣白皮書 關注能源穩定供應 強調301調查不需太過擔心

相關新聞

「國人赴陸風險升高」 陸委會主委邱垂正：正在強化宗教交流管理

陸委會主委邱垂正今表示，中共2024年發布「懲獨22條」後，國人赴陸風險明顯升高，目前國人赴陸行蹤不明、失蹤被盤查、受到中共刑法限制人身自由的人數一直在增加，今年1-5月有85人，已超過2024全年數據。邱垂正指出，正在強化對於宗教交流的管理，並指截至目前已有20名因宗教因素遭拘押者，其中17人為一貫道道親。

台灣團赴肯亞海洋大會遭扣留 國台辦：挑戰一中原則必遭反對

我海委會人員在肯亞舉辦的「我們的海洋大會」遭拒絕入場，甚至電子旅行授權遭撤銷，還有與會的台灣學者被扣留手機與護照並留置超過20小時，外交部、陸委會齊聲譴責北京的外交打壓。大陸國台辦今天表示，民進黨當局妄圖在國際社會挑戰「一中原則」，必遭反對和失敗。

共軍建軍百年將至 張升民：深化思想整風、推進政治整訓

中共第一期「全軍高級幹部培訓班」16日在國防大學結業。中共中央軍委副主席張升民出席結業式時表示，要深入貫徹習近平強軍思想，深化思想整風、推進政治整訓，並以嶄新政治面貌迎接建軍100周年。

能趕上中秋檔？陸推動台灣文旦柚輸陸 國台辦提「1前提」：願提供幫助

大陸日前在海峽論壇期間表示，鄭習會後大陸推出的對台「十項措施」已取得階段性成果，其中包括「進一步推動台灣文旦柚輸入大陸」，也宣布將採購文旦柚、鳳梨釋迦等台灣農漁產品。大陸國台辦今天表示，只要堅持九二共識、反對台獨，願繼續為擴大台灣農產品在大陸銷售提供幫助。

大陸發布全球治理白皮書 反對「一國獨霸、幾方共治」

大陸國務院新聞辦公室今（17）日發布全球治理白皮書，主張維護以聯合國為核心的國際體系，反對「一國獨霸」、「幾方共治」及集團政治，並稱多邊主義是解決全球性問題的「唯一可行路徑」。大陸外交部長王毅同日宣布，今年秋季將舉辦首屆「雄安全球治理論壇」。

海峽論壇爭議延燒...王鴻薇質疑陸委會雙標、黃捷籲更多強制作為

海峽論壇爭議延燒，國民黨立委王鴻薇質疑陸委會允許對港澳經貿交流，卻反對台東縣長饒慶鈴透過海峽論壇推動農產交流是雙重標準，陸委會主委邱垂正重申，政府是反對參與被公認為統戰平台的海峽論壇；民進黨立委黃捷則主張將立委納入赴陸申報與聯審機制。邱垂正表示，行政院版兩岸條例修法已送立院，但是還沒有審議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。