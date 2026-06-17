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陸男星張凌赫能來台交流？國台辦稱「樂見」並駁斥文化統戰

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
在陸劇《逐玉》裡飾演「武安侯」的大陸男星張凌赫，現身13日上午在廈門舉行的海峽論壇大會。（記者陳宥菘／攝影）
在陸劇《逐玉》裡飾演「武安侯」的大陸男星張凌赫，現身13日上午在廈門舉行的海峽論壇大會。（記者陳宥菘／攝影）

陸劇「逐玉」男主角張凌赫日前以嘉賓身分出席海峽論壇，並表示文化能連接兩岸，再掀張凌赫赴台交流的討論。大陸國台辦發言人陳斌華今天在記者會上，反問台灣記者「你希望張凌赫去台灣嗎？」又表示樂見大陸演藝人員赴台交流，願意為兩岸文藝工作者交流往來提供有力支持，只是當前主要障礙在於民進黨當局的阻撓禁止。

國民黨主席鄭麗文日前提到，「大人為什麼把兩岸關係搞得這麼複雜，只要叫張凌赫來台灣就好了。」這個願望還未能實現，但張凌赫13日出現在海峽論壇大會上，與會的國民黨金門立委陳玉珍還曬出兩人合照，表示已邀張凌赫訪金門，再次引發影迷期待。

對於張凌赫出席海峽論壇，陳斌華17日在例行記者會上表示，張凌赫講述了跨越海峽的青春故事，呼應了台灣青年與其近距離交流對話的期待，展現了大陸青年關心兩岸發展、願為兩岸交流付出的真摯情懷，受到兩岸輿論的關注和好評。

他說，大陸始終支持兩岸青年雙向奔赴，樂見大陸知名演員、歌手等文藝工作者赴台，與台灣民眾和青年見面交流。

有台媒追問，張凌赫是否已申請赴台？又如何看待藝人站上海峽論壇舞台，可能加劇台灣對文化交流的警惕？

陳斌華先反問，「你希望張凌赫去台灣嗎？」隨後又表示「我們盡量滿足你。」並重申，大陸樂見大陸演藝人員赴台交流，願意為兩岸文藝工作者交流往來提供有力支持。

他並稱，當前大陸演藝人員赴台的主要障礙，在於民進黨當局的阻撓禁止，民進黨當局應順應島內民意，撤除人為壁壘。他又說，所謂「文化統戰」純屬無稽之談、荒唐至極。

張凌赫 海峽 逐玉

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