王鴻薇質疑查處饒慶鈴 邱垂正：海峽論壇是統戰平台

國民黨立委王鴻薇今天在立法院質疑，政府要查處台東縣長饒慶鈴以視訊參加海峽論壇一事，認為這是「拿著雞毛當令箭」，陸委會主委邱垂正則強調，海峽論壇是統戰平台，反問為什麼要在統戰平台上交流。

立法院第11屆第5會期內政委員會第17次全體委員會今天舉行，王鴻薇在質詢邱垂正時，雙方唇槍舌劍、爭辯激烈。

王鴻薇詢問，政府是否會處分、調查饒慶鈴？邱垂正首先回應，政府禁止中央與地方公務人員以任何形式參加海峽論壇。所以無論是親自出席或是錄影，當然都是參加，並且饒慶鈴此前已違規過一次，這次在爭議性平台上的行為，按照兩岸條例33條之一，會請主管機關內政部進行了解，要等到行政查處出來，才能夠去判斷。

王鴻薇接著問，所以政府認為饒慶鈴錄了一個影片就是違反兩岸條例？邱垂正說，會尊重主管機關，了解行政查處的結果去判斷有沒有違法。她接著問，根據兩岸關係條例，饒慶鈴最重會怎麼被處分？邱垂正表示，將是10萬以上、50萬以下的罰金。

王鴻薇認為，這件事情政府「拿著雞毛當令箭」，總統賴清德當台南市長時也有去中國大陸做交流，政府標準何在？連平台都要選擇，平台還是政府說的算。邱則回，「我想他（指賴總統）不會在統戰平台去做交流」，海峽論壇是為了統戰宣傳、滲透、分化、瓦解台灣，最終是要消滅中華民國。

王鴻薇接著怒轟，「饒慶玲用一個錄影，中華民國就會被消滅了嗎？這個錄影好偉大」、「笑死人了」，並說不要用行政干預縣市長照顧農民，邱垂正則再回應，「我們是依職責依法行政」。

政府今年升級海峽論壇的禁令，禁止中央與地方公務人員以任何形式參加海峽論壇。未能出席的饒慶鈴以預錄影片方式在海峽論壇上致辭。