快訊

別再迷信「抗菌」！醫曝抗菌皂3大潛在風險 洗手用一般肥皂就夠

半導體風雲／美國製造回流 台供應鏈機會或糖衣毒藥？

「實心橘貓」洗澡0縮水 自帶卡車鳴笛低音砲百萬人笑翻：真材實料

聽新聞
0:00 / 0:00

王鴻薇質疑查處饒慶鈴 邱垂正：海峽論壇是統戰平台

中央社／ 台北17日電

國民黨立委王鴻薇今天在立法院質疑，政府要查處台東縣長饒慶鈴以視訊參加海峽論壇一事，認為這是「拿著雞毛當令箭」，陸委會主委邱垂正則強調，海峽論壇是統戰平台，反問為什麼要在統戰平台上交流。

立法院第11屆第5會期內政委員會第17次全體委員會今天舉行，王鴻薇在質詢邱垂正時，雙方唇槍舌劍、爭辯激烈。

王鴻薇詢問，政府是否會處分、調查饒慶鈴？邱垂正首先回應，政府禁止中央與地方公務人員以任何形式參加海峽論壇。所以無論是親自出席或是錄影，當然都是參加，並且饒慶鈴此前已違規過一次，這次在爭議性平台上的行為，按照兩岸條例33條之一，會請主管機關內政部進行了解，要等到行政查處出來，才能夠去判斷。

王鴻薇接著問，所以政府認為饒慶鈴錄了一個影片就是違反兩岸條例？邱垂正說，會尊重主管機關，了解行政查處的結果去判斷有沒有違法。她接著問，根據兩岸關係條例，饒慶鈴最重會怎麼被處分？邱垂正表示，將是10萬以上、50萬以下的罰金。

王鴻薇認為，這件事情政府「拿著雞毛當令箭」，總統賴清德當台南市長時也有去中國大陸做交流，政府標準何在？連平台都要選擇，平台還是政府說的算。邱則回，「我想他（指賴總統）不會在統戰平台去做交流」，海峽論壇是為了統戰宣傳、滲透、分化、瓦解台灣，最終是要消滅中華民國。

王鴻薇接著怒轟，「饒慶玲用一個錄影，中華民國就會被消滅了嗎？這個錄影好偉大」、「笑死人了」，並說不要用行政干預縣市長照顧農民，邱垂正則再回應，「我們是依職責依法行政」。

政府今年升級海峽論壇的禁令，禁止中央與地方公務人員以任何形式參加海峽論壇。未能出席的饒慶鈴以預錄影片方式在海峽論壇上致辭。

饒慶鈴 邱垂正 海峽

延伸閱讀

饒慶鈴視訊參加海峽論壇 邱垂正：以兩岸條例查處

邱垂正：饒慶鈴先前改行程見宋濤已違規1次 將依兩岸條例了解查處

官員放話…饒慶鈴海峽論壇「發聲」 政府將查處

官員揚言查處饒慶鈴 藍批政治雙標、綠色恐嚇「邱垂正也曾出席海峽論壇」

相關新聞

「國人赴陸風險升高」 陸委會主委邱垂正：正在強化宗教交流管理

陸委會主委邱垂正今表示，中共2024年發布「懲獨22條」後，國人赴陸風險明顯升高，目前國人赴陸行蹤不明、失蹤被盤查、受到中共刑法限制人身自由的人數一直在增加，今年1-5月有85人，已超過2024全年數據。邱垂正指出，正在強化對於宗教交流的管理，並指截至目前已有20名因宗教因素遭拘押者，其中17人為一貫道道親。

台灣團赴肯亞海洋大會遭扣留 國台辦：挑戰一中原則必遭反對

我海委會人員在肯亞舉辦的「我們的海洋大會」遭拒絕入場，甚至電子旅行授權遭撤銷，還有與會的台灣學者被扣留手機與護照並留置超過20小時，外交部、陸委會齊聲譴責北京的外交打壓。大陸國台辦今天表示，民進黨當局妄圖在國際社會挑戰「一中原則」，必遭反對和失敗。

共軍建軍百年將至 張升民：深化思想整風、推進政治整訓

中共第一期「全軍高級幹部培訓班」16日在國防大學結業。中共中央軍委副主席張升民出席結業式時表示，要深入貫徹習近平強軍思想，深化思想整風、推進政治整訓，並以嶄新政治面貌迎接建軍100周年。

能趕上中秋檔？陸推動台灣文旦柚輸陸 國台辦提「1前提」：願提供幫助

大陸日前在海峽論壇期間表示，鄭習會後大陸推出的對台「十項措施」已取得階段性成果，其中包括「進一步推動台灣文旦柚輸入大陸」，也宣布將採購文旦柚、鳳梨釋迦等台灣農漁產品。大陸國台辦今天表示，只要堅持九二共識、反對台獨，願繼續為擴大台灣農產品在大陸銷售提供幫助。

大陸發布全球治理白皮書 反對「一國獨霸、幾方共治」

大陸國務院新聞辦公室今（17）日發布全球治理白皮書，主張維護以聯合國為核心的國際體系，反對「一國獨霸」、「幾方共治」及集團政治，並稱多邊主義是解決全球性問題的「唯一可行路徑」。大陸外交部長王毅同日宣布，今年秋季將舉辦首屆「雄安全球治理論壇」。

海峽論壇爭議延燒...王鴻薇質疑陸委會雙標、黃捷籲更多強制作為

海峽論壇爭議延燒，國民黨立委王鴻薇質疑陸委會允許對港澳經貿交流，卻反對台東縣長饒慶鈴透過海峽論壇推動農產交流是雙重標準，陸委會主委邱垂正重申，政府是反對參與被公認為統戰平台的海峽論壇；民進黨立委黃捷則主張將立委納入赴陸申報與聯審機制。邱垂正表示，行政院版兩岸條例修法已送立院，但是還沒有審議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。