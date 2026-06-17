鄭麗文稱習近平手柔軟像雲朵？邱垂正：美方應滿錯愕 陸人都不相信

國民黨主席鄭麗文15日在洛杉磯演講表示，「九二共識」與「一國兩制」無關，並指民進黨曲解中共領導人習近平2019年談話。另《自由時報》獨家引述美方人士稱，鄭提及4月「鄭習會」與習近平握手時稱對方手掌大又厚實、柔軟如雲朵。陸委會主委邱垂正17日表示，美方對相關言論應該感到錯愕，並指鄭形容習「溫柔」，連大陸民眾都難以相信。他稱，習近平掌權14年，對反貪腐或是從嚴治黨，被懲處的中共黨政軍有720萬人次。

邱垂正17日出席立法院第11屆第5會期內政委員會第17次全體委員，並於會議前接受媒體採訪時表示，鄭麗文提到習近平的手很溫暖，或是他講他很善良溫柔，「我想美方對這些相關言論應該滿錯愕的。」

他進一步說，習近平掌握政權進入14年，自2013年開始，他對反貪腐或是從嚴治黨，被懲處的中共黨政軍有720萬人次，中管幹部（副部級以上）有416位，加上對軍方的清洗，「你說他是一個溫柔溫暖的人？我想連中國大陸的人都不會相信。」

邱垂正提到，國人赴陸風險提高，行蹤不明、失蹤、遭盤查的或者是受到中共刑法限制的人數一直在增加，希望國人赴陸要注意人身自由安全。他稱，從2024年到現在有361位，2024為55位，2025年有221人，今年1到5月已經有85人，如此的風險當然要提醒國人赴陸還是有風險，要仔細思考。

邱垂正表示，習近平早已重新定義「九二共識」。所謂九二共識、一中原則、一國兩制，這樣三位一體的對台政策。在此框架中，沒有中華民國生存的空間，這是事實。所以絕大多數台灣人都反對一國兩制，請相關人士不要混淆視聽，「不要再幫對岸擦脂抹粉。」

此外，就國民黨立委陳玉珍表示，在海峽論壇期間，邀請陸劇「逐玉」男主角張凌赫到金門。邱垂正指，我們願意溝通，過去政府一直將兩岸既有機制加以統籌與維護，是中共設置政治前提「製造障礙」，讓兩岸官方無法溝通對話，責任在對岸，他們的前提「就是要消滅中華民國，我們可接受嗎？」

邱垂正強調，政府政策沒有變，願意持續推動對等尊嚴、健康有序的兩岸交流，只要符合這幾個方向、且沒有統戰，依規定申請的案子，政府都會提供必要協助。