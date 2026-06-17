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我國安局設窗口蒐集陸情資 陸國台辦稱將「堅決有力反制」

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
我國安局近日宣布設立「中國民眾聯繫窗口」，以蒐集中國情資，大陸國台辦發言人陳斌華17日在例行記者會上表示，大陸將予以「堅決有力」的反制。記者陳宥菘／攝影
我國安局近日宣布設立「中國民眾聯繫窗口」，以蒐集中國情資，大陸國台辦發言人陳斌華17日在例行記者會上表示，大陸將予以「堅決有力」的反制。記者陳宥菘／攝影

國安局近日宣布設立「中國民眾聯繫窗口」，以蒐集中國情資。大陸國台辦今天回應稱，此舉升高兩岸對立，暴露民進黨當局「台獨」立場冥頑不化、對抗思維執迷不悟，我們對此表示強烈譴責，並將予以「堅決有力」的反制。

我國安局14日表示，為廣泛蒐集中國政治、軍事、經濟及社會情資，依據國家情報工作法規定，並參考美、英、以等國做法，設立「中國民眾聯繫窗口」，便利中國民眾主動聯繫、提供情資。國安局指出，近年中國經濟發展面臨困境、政治維持高壓，社會民生問題叢生，激發民眾對現況不滿，愈來愈多人主動接觸我國相關單位，因此國安局近日完成聯絡窗口。

大陸國台辦17日舉行例行記者會，發言人陳斌華對此表示，民進黨當局公然以大陸為目標進行情報竊取和滲透破壞活動，升高兩岸對立、破壞兩岸關係，充分暴露其「台獨」立場冥頑不化、對抗思維執迷不悟。我們對此表示強烈譴責，並將堅決反制。

陳斌華也指，依照有關法律規定，中國公民、各政黨和人民團體、企業事業組織和其他社會組織都有維護安全的責任和義務，「對於向台灣情報機構提供情報、構成犯罪的，有關部門將依法追究其法律責任」。

我國安局表示，該網頁重視資通安全與身分保密，中國民眾進入網頁後，將區分「中國境內」或「海外」。國安局也表示，針對中國民眾提供的情資，將透過科技手段嚴謹篩濾，並由專業團隊進行評估與查證，以執行後續聯繫工作。

國台辦 國安局 大陸

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