快訊

新北男持利剪搶銀行！要脅行員交付40萬 得手不到30秒就被逮

國防部：國軍將於6月下旬實施「立即備戰操演」

美國人愛吃壽司、拉麵 日本餐飲巨頭為何難插旗全美

聽新聞
0:00 / 0:00

邱垂正：赴陸有風險 2024年到今失蹤等有361位

中央社／ 台北17日電

陸委會主委邱垂正今天表示，國人赴陸風險提高，從2024年到現在，有361位國人赴陸行蹤不明、失蹤、受到盤查，或是受到中共刑法限制人身自由。

邱垂正今天在立法院第11屆第5會期內政委員會第17次全體委員會議前接受媒體採訪。

邱垂正今天提到，國人赴陸風險提高，希望國人赴陸要注意人身自由安全。國人赴陸行蹤不明、失蹤、遭盤查、受到中共刑法限制人身自由一直增加。從2024年到現在有361位，2024為55位，2025年有221人，今年到5月有85人。

有媒體問，國民黨主席鄭麗文說，九二共識與一國兩制不同，邱垂正說，中共領導人習近平重新定義了九二共識。所謂九二共識、一中原則、一國兩制，成為三位一體的對台政策。在這一框架裡面，沒有中華民國生存的空間，這是事實。所以絕大多數台灣人都反對一國兩制，請相關人士不要混淆視聽。

至於國民黨立委陳玉珍在海峽論壇期間，邀請陸劇「逐玉」男主角張凌赫到金門，邱垂正強調，過去政府一直將兩岸既有機制加以保存與維護，是中共設置政治前提，讓兩岸官方無法溝通對話，責任在對岸，他們的前提是消滅中華民國。

他說，政府願意持續推動對等尊嚴、健康有序的兩岸交流，只要符合且沒有統戰，依規定申請的案子，政府都會提供必要協助。

邱垂正 陸委會 鄭麗文

延伸閱讀

海峽論壇釋紅利 邱垂正：陸以政治前提對台統戰 防農民陷「養套殺」

官員揚言查處饒慶鈴 藍批政治雙標、綠色恐嚇「邱垂正也曾出席海峽論壇」

邱垂正：饒慶鈴先前改行程見宋濤已違規1次 將依兩岸條例了解查處

饒慶鈴錄影參與海峽論壇要被查處 藍嗆：民進黨不喜歡就犯法？

相關新聞

我國安局設窗口蒐集陸情資 陸國台辦稱將「堅決有力反制」

我國安局近日宣布設立「中國民眾聯繫窗口」，以蒐集中國情資。大陸國台辦今天回應稱，此舉升高兩岸對立，暴露民進黨當局「台獨」立場冥頑不化、對抗思維執迷不悟，我們對此表示強烈譴責，並將予以「堅決有力」的反制。

世足賽／梅西上演帽子戲法 超越羅納度、追平克洛澤成歷史進球王

下周將滿39歲的阿根廷球王梅西（Lionel Messi），今天在2026年世足賽小組賽首戰與阿爾及利亞之戰披掛上陣，這不僅是他國家隊生涯第200場出賽，更搶在葡萄牙球星C羅（Cristiano Ronaldo）之前，成為史上首位六度征戰世足賽的球員，而他在上演「帽子戲法」後，於比賽第80分鐘被換下場，阿根廷也以3：0領先阿爾及利亞。

海峽論壇釋紅利 邱垂正：陸以政治前提對台統戰 防農民陷「養套殺」

海峽論壇期間，大陸舉行農漁產品對接簽約儀式，宣布採購台東鳳梨釋迦、屏東石斑魚等產品。對此，陸委會主委邱垂正17日表示，台灣過去透過兩岸農產品檢驗檢疫平台，送交1800多家合格業者名單，但大陸僅核准40多家、比率約2.5%。他批評，海峽論壇是中共典型的統戰平台，同時大陸長期將農產品作為對台統戰工具、並設下政治前提，增加農民經營風險，政府不希望農民再陷「養套殺」陷阱。

英制裁4家「向俄提供軍事裝備」陸企 陸使館：不應干擾中俄正常合作

英國政府以向俄羅斯提供關鍵軍事裝備為由，宣布對一些國家實體及個人祭出新一輪制裁，其中包括4家大陸實體。對此，大陸駐英使館16日指出，反對英方實施缺乏國際法依據的單邊制裁，已向英方提出嚴正交涉，並敦促英國立即撤銷相關制裁。

北京喝得到台南牛肉湯！台灣夜市赴京擺攤 盼拓市場也促進兩岸交流

從酥脆又飽含肉汁的大雞排，到甜鹹交織又黏口的滷肉飯，近年這些台灣夜市美食，都曾在大陸餐飲市場掀起風潮。今年端午假期，台灣南北各地多家夜市攤主受邀前往北京擺攤，販售台南牛肉湯、臭豆腐、蔥肉捲等，當中不少人還都是「第一次」到北京，希望將「台灣味」推向更大的市場，也期待藉由美食促進兩岸民間交流。

邱垂正：饒慶鈴先前改行程見宋濤已違規1次 將依兩岸條例了解查處

台東縣長饒慶鈴日前以預錄影片參與海峽論壇，事後有匿名官員對媒體表示將交主管機關查處。立法院主委邱垂正重申，由於饒慶鈴先前已有違規紀錄，陸委會將依兩岸關係條例33條之1相關規定，會請主管機關內政部進行了解跟行政查處。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。