邱垂正：赴陸有風險 2024年到今失蹤等有361位

陸委會主委邱垂正今天表示，國人赴陸風險提高，從2024年到現在，有361位國人赴陸行蹤不明、失蹤、受到盤查，或是受到中共刑法限制人身自由。

邱垂正今天在立法院第11屆第5會期內政委員會第17次全體委員會議前接受媒體採訪。

邱垂正今天提到，國人赴陸風險提高，希望國人赴陸要注意人身自由安全。國人赴陸行蹤不明、失蹤、遭盤查、受到中共刑法限制人身自由一直增加。從2024年到現在有361位，2024為55位，2025年有221人，今年到5月有85人。

有媒體問，國民黨主席鄭麗文說，九二共識與一國兩制不同，邱垂正說，中共領導人習近平重新定義了九二共識。所謂九二共識、一中原則、一國兩制，成為三位一體的對台政策。在這一框架裡面，沒有中華民國生存的空間，這是事實。所以絕大多數台灣人都反對一國兩制，請相關人士不要混淆視聽。

至於國民黨立委陳玉珍在海峽論壇期間，邀請陸劇「逐玉」男主角張凌赫到金門，邱垂正強調，過去政府一直將兩岸既有機制加以保存與維護，是中共設置政治前提，讓兩岸官方無法溝通對話，責任在對岸，他們的前提是消滅中華民國。

他說，政府願意持續推動對等尊嚴、健康有序的兩岸交流，只要符合且沒有統戰，依規定申請的案子，政府都會提供必要協助。