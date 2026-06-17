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習近平的手柔軟像雲朵？ 邱垂正：大陸人都不相信
媒體報導，國民黨主席鄭麗文向美方人士說，她與中共總書記習近平握手時感到，習的手「柔軟的像是雲朵」。對此，陸委會主委邱垂正今天表示，美方的人員應該都滿錯愕的，而說習近平溫柔，連中國大陸的人都不會相信。
邱垂正今天在立法院第11屆第5會期內政委員會第17次全體委員會議前接受媒體採訪。
媒體報導，幾位美方人士指出，鄭麗文在對話時描述，4月10日的「鄭習會」上，她和習近平握手，感受到習的手又大又厚實，而且柔軟的像是雲朵。鄭麗文並且向美國人分享，她曾經為此問了算命師，什麼樣的人的手會是這樣，算命師告訴她：「這是一個成功者的手相」。
邱垂正說，美方的人員應該滿錯愕的，說習近平的手很溫暖，說習善良溫柔，中國大陸人民都不會這樣認為。
邱垂正表示，習近平掌握政權進入14年，從2013年開始，他對於反貪腐或是從嚴治黨，被懲處的中共黨政軍有720萬人次，中管幹部（副部級以上）有416位，加上對軍方的清洗，「你說他溫柔？連中國大陸的人都不會相信」。
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