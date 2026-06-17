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海峽論壇釋紅利 邱垂正：陸以政治前提對台統戰 防農民陷「養套殺」

聯合報／ 記者謝守真／台北即時報導
陸委會主委邱垂正。記者謝守真／攝影
陸委會主委邱垂正。記者謝守真／攝影

海峽論壇期間，大陸舉行農漁產品對接簽約儀式，宣布採購台東鳳梨釋迦、屏東石斑魚等產品。對此，陸委會主委邱垂正17日表示，台灣過去透過兩岸農產品檢驗檢疫平台，送交1800多家合格業者名單，但大陸僅核准40多家、比率約2.5%。他批評，海峽論壇是中共典型的統戰平台，同時大陸長期將農產品作為對台統戰工具、並設下政治前提，增加農民經營風險，政府不希望農民再陷「養套殺」陷阱。

邱垂正17日列席立法院第11屆第5會期內政委員會第17次全體委員會議，審查115年度大陸委員會預算案等並備質詢。邱垂正在會前接受媒體聯訪時表示，政府各部門都積極協助農民開拓海外市場，以近期在法國巴黎舉辦的芒果展售活動為例，產品不僅全數售罄，且售價表現亮眼。

他強調，政府並未禁止地方政府或民眾前往中國大陸或其他海外市場協助農民行銷產品及推介觀光。

不過，邱垂正說，我方要禁止的是在海峽論壇，因海峽論壇是中共對台統戰平台，在該平台上，農漁產品不會被視為單純經濟議題，而是被當成對台統戰工具。他指出，從歷史經驗來看，兩岸農產品貿易長期受到政治因素影響。

邱垂正表示，自2005年起，台灣許多水果及農漁產品陸續開放銷往中國大陸，但自從2021年開始，陸方陸續暫停台灣的鳳梨、芒果、釋迦、柑橘等農產品輸入。之後中國大陸雖重啟部分產品進口，但又要求業者依據2022年實施的新註冊規定重新申請。

邱垂正接著指，按照兩岸農產品檢驗檢疫的平台，我方曾提交超過1800家的合格業者名單，結果中國大陸最終僅核准當中的40多家，比率僅約2.5%的家數。此外，從此次海峽論壇相關活動也可看到，台灣農特產品輸往中國大陸仍存有明顯的政治前提，必須要建立在認同「九二共識」、反對台獨等條件之上才能輸往中國大陸。

邱垂正認為，只要「有政治前提，就有政治風險」，政府不希望農民重蹈過去被「養套殺」的風險，「過去歷史經驗不過慘痛嗎？」政府將持續支持及輔導農民，不希望讓我方弱勢農民因配合中共統戰操作而承擔額外政治風險。他還呼籲地方首長與國人切勿重蹈覆轍，「也請相關人士不要再混淆視聽，不要再幫對岸擦脂抹粉。」

邱垂正強調，陸委會支持並樂見我方各縣市首長前往海外市場協助農民拓銷農漁產品，但不贊成透過中共統戰平台進行相關活動。他表示，外交單位目前也積極協助農民開拓海外市場，並再次強調近期巴黎水果展的成果就是成功案例，值得作為未來拓展國際市場的參考。

海峽論壇 海峽 邱垂正

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