聽新聞
0:00 / 0:00
英制裁4家「向俄提供軍事裝備」陸企 陸使館：不應干擾中俄正常合作
英國政府以向俄羅斯提供關鍵軍事裝備為由，宣布對一些國家實體及個人祭出新一輪制裁，其中包括4家大陸實體。對此，大陸駐英使館16日指出，反對英方實施缺乏國際法依據的單邊制裁，已向英方提出嚴正交涉，並敦促英國立即撤銷相關制裁。
據大陸駐英使館網站16日消息，使館發言人表示，中方堅決反對英方實施沒有國際法依據的單邊制裁、損害中國企業權益，已就此向英方嚴正交涉。
發言人指出，在烏克蘭危機問題上在烏克蘭危機問題上，中方一直致力於勸和促談，嚴格管控軍民兩用物項出口。中俄正常交往合作不應受到干擾和影響。
發言人續指，我們敦促英方立即糾正錯誤，撤銷對有關中國實體的制裁。中方將採取必要舉措堅決維護中國企業合法權益。
據香港01報導，英國政府16日公布新一輪對俄制裁措施，鎖定被俄羅斯用來規避制裁的「影子船隊」及相關金融網路，同時制裁位於中國大陸、泰國及土耳其等第三國、被指向俄羅斯提供關鍵軍事裝備的企業和機構。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。