英制裁4家「向俄提供軍事裝備」陸企 陸使館：不應干擾中俄正常合作

英國政府以向俄羅斯提供關鍵軍事裝備為由，宣布對一些國家實體及個人祭出新一輪制裁，其中包括4家大陸實體。對此，大陸駐英使館16日指出，反對英方實施缺乏國際法依據的單邊制裁，已向英方提出嚴正交涉，並敦促英國立即撤銷相關制裁。

據大陸駐英使館網站16日消息，使館發言人表示，中方堅決反對英方實施沒有國際法依據的單邊制裁、損害中國企業權益，已就此向英方嚴正交涉。

發言人指出，在烏克蘭危機問題上在烏克蘭危機問題上，中方一直致力於勸和促談，嚴格管控軍民兩用物項出口。中俄正常交往合作不應受到干擾和影響。

發言人續指，我們敦促英方立即糾正錯誤，撤銷對有關中國實體的制裁。中方將採取必要舉措堅決維護中國企業合法權益。

據香港01報導，英國政府16日公布新一輪對俄制裁措施，鎖定被俄羅斯用來規避制裁的「影子船隊」及相關金融網路，同時制裁位於中國大陸、泰國及土耳其等第三國、被指向俄羅斯提供關鍵軍事裝備的企業和機構。