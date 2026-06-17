北京喝得到台南牛肉湯！台灣夜市赴京擺攤 盼拓市場也促進兩岸交流

從酥脆又飽含肉汁的大雞排，到甜鹹交織又黏口的滷肉飯，近年這些台灣夜市美食，都曾在大陸餐飲市場掀起風潮。今年端午假期，台灣南北各地多家夜市攤主受邀前往北京擺攤，販售台南牛肉湯、臭豆腐、蔥肉捲等，當中不少人還都是「第一次」到北京，希望將「台灣味」推向更大的市場，也期待藉由美食促進兩岸民間交流。

這次台灣夜市出攤到北京，屬於2026京台美麗鄉村論壇的系列活動，市集16日起在北京通州區灣里·王府井Well Town 2-3號門登場，有約50家台灣小吃。包括海協會副會長周寧，北京市台辦主任霍光峰、副主任李勁松都出席16日下午的開幕儀式，並短暫逛了市集。

平時在台南花園夜市擺攤的董小姐是第一次來到北京，而這是她第二次出攤到大陸。她表示，決定參與活動的原因很單純，「賣吃的最重要的訴求，就是把台灣好吃的東西介紹給更多客人」，這次受到其他攤主邀請，有機會當然把台灣的滷肉飯和台南牛肉湯推廣出去。

不過，「台灣味」到了大陸，口味也需要因地制宜。董小姐表示，台灣南部飲食習慣偏甜，但北京民眾普遍重口味，喜歡偏鹹的滋味，因此在調味上會適度調整，鹽巴、醬油下得比較重，至於可以讓滷肉飯口感「黏黏」的冰糖，也會下得少一些。不過，料理中使用的油蔥酥、米酒以及滷包等關鍵風味仍特地從台灣帶來，以保留台灣味的精華。

她去年9月也曾前往成都參加台灣美食節，董小姐回憶，當時許多夜市攤商是直接把台灣原有配方完整搬過去，但觀察市場反應後，花了一些時間調整口味，反而更容易被當地消費者接受。有了上次經驗，這次來到北京，在配方上也更具彈性。

董小姐這次是受到另一名業者林柏均的號召，林柏均的攤位則主打來自高雄六合夜市的香蔥肉捲。除了董小姐，他還找了台北饒河夜市的醬烤雞排、寧夏夜市的臭豆腐等小吃業者一同赴京擺攤，而且多數都是第一次到北京。

至於林柏均自己，則在大陸多個省市都有過台灣美食節的出攤經驗，他稱，近年受到陸客減少影響，台灣夜市的「地攤經濟」受到不小衝擊，生意至少下滑七成，再加上原物料價格持續上漲，攤商利潤被進一步壓縮。而大陸市場規模龐大，因此他近年逐漸將事業重心轉向大陸發展。

林柏均目前在廈門經營一間食品工廠，可以在大陸直接將香蔥肉捲的原汁原味復刻出來，讓消費者即使不在台灣，也能品嘗到台灣小吃。他表示，自己參加這類市集、活動的主要目的其實是推廣品牌，而非單純追求現場營業額，希望透過實體攤位，吸引加盟主，主要走的是「發貨」的經營路線。

出席開幕儀式的高雄六合夜市主委莊其章受訪稱，目前六合夜市內有許多攤商都表達有意願前往大陸擺攤，顯示業者對於拓展市場抱持積極態度。他也期待兩岸可以常來常往，多些交流與互動。

台灣夜市16日起在北京通州區灣里·王府井Well Town 2-3號門登場，有約50家台灣小吃。記者陳宥菘／攝影