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北京喝得到台南牛肉湯！台灣夜市赴京擺攤 盼拓市場也促進兩岸交流

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
平時在台南花園夜市擺攤販售溫體牛肉湯的董小姐第一次到北京出攤，這樣的「台灣味」到了大陸，口味也需要因地制宜。記者陳宥菘／攝影
平時在台南花園夜市擺攤販售溫體牛肉湯的董小姐第一次到北京出攤，這樣的「台灣味」到了大陸，口味也需要因地制宜。記者陳宥菘／攝影

從酥脆又飽含肉汁的大雞排，到甜鹹交織又黏口的滷肉飯，近年這些台灣夜市美食，都曾在大陸餐飲市場掀起風潮。今年端午假期，台灣南北各地多家夜市攤主受邀前往北京擺攤，販售台南牛肉湯、臭豆腐、蔥肉捲等，當中不少人還都是「第一次」到北京，希望將「台灣味」推向更大的市場，也期待藉由美食促進兩岸民間交流。

這次台灣夜市出攤到北京，屬於2026京台美麗鄉村論壇的系列活動，市集16日起在北京通州區灣里·王府井Well Town 2-3號門登場，有約50家台灣小吃。包括海協會副會長周寧，北京市台辦主任霍光峰、副主任李勁松都出席16日下午的開幕儀式，並短暫逛了市集。

平時在台南花園夜市擺攤的董小姐是第一次來到北京，而這是她第二次出攤到大陸。她表示，決定參與活動的原因很單純，「賣吃的最重要的訴求，就是把台灣好吃的東西介紹給更多客人」，這次受到其他攤主邀請，有機會當然把台灣的滷肉飯和台南牛肉湯推廣出去。

不過，「台灣味」到了大陸，口味也需要因地制宜。董小姐表示，台灣南部飲食習慣偏甜，但北京民眾普遍重口味，喜歡偏鹹的滋味，因此在調味上會適度調整，鹽巴、醬油下得比較重，至於可以讓滷肉飯口感「黏黏」的冰糖，也會下得少一些。不過，料理中使用的油蔥酥、米酒以及滷包等關鍵風味仍特地從台灣帶來，以保留台灣味的精華。

她去年9月也曾前往成都參加台灣美食節，董小姐回憶，當時許多夜市攤商是直接把台灣原有配方完整搬過去，但觀察市場反應後，花了一些時間調整口味，反而更容易被當地消費者接受。有了上次經驗，這次來到北京，在配方上也更具彈性。

董小姐這次是受到另一名業者林柏均的號召，林柏均的攤位則主打來自高雄六合夜市的香蔥肉捲。除了董小姐，他還找了台北饒河夜市的醬烤雞排、寧夏夜市的臭豆腐等小吃業者一同赴京擺攤，而且多數都是第一次到北京。

至於林柏均自己，則在大陸多個省市都有過台灣美食節的出攤經驗，他稱，近年受到陸客減少影響，台灣夜市的「地攤經濟」受到不小衝擊，生意至少下滑七成，再加上原物料價格持續上漲，攤商利潤被進一步壓縮。而大陸市場規模龐大，因此他近年逐漸將事業重心轉向大陸發展。

林柏均目前在廈門經營一間食品工廠，可以在大陸直接將香蔥肉捲的原汁原味復刻出來，讓消費者即使不在台灣，也能品嘗到台灣小吃。他表示，自己參加這類市集、活動的主要目的其實是推廣品牌，而非單純追求現場營業額，希望透過實體攤位，吸引加盟主，主要走的是「發貨」的經營路線。

出席開幕儀式的高雄六合夜市主委莊其章受訪稱，目前六合夜市內有許多攤商都表達有意願前往大陸擺攤，顯示業者對於拓展市場抱持積極態度。他也期待兩岸可以常來常往，多些交流與互動。

台灣夜市16日起在北京通州區灣里·王府井Well Town 2-3號門登場，有約50家台灣小吃。記者陳宥菘／攝影
台灣夜市16日起在北京通州區灣里·王府井Well Town 2-3號門登場，有約50家台灣小吃。記者陳宥菘／攝影

海協會副會長周寧（左前），北京市台辦主任霍光峰（中）都出席16日下午的「2026京台美麗鄉村論壇的系列活動」開幕式，並短暫逛了台灣夜市市集。記者陳宥菘／攝影
海協會副會長周寧（左前），北京市台辦主任霍光峰（中）都出席16日下午的「2026京台美麗鄉村論壇的系列活動」開幕式，並短暫逛了台灣夜市市集。記者陳宥菘／攝影

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