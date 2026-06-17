快訊

台灣對美國賭太大 《外交政策》刊文：民進黨正面臨警訊

擲筊選人、買凶殺警…綠營票倉嘉義竹崎 勢力盤根錯節

米克拉颱風生成機率約5成 賈新興：端午節起夏季型天氣正式登場

聽新聞
0:00 / 0:00

邱垂正：饒慶鈴先前改行程見宋濤已違規1次 將依兩岸條例了解查處

聯合報／ 記者陳湘瑾／台北即時報導
陸委會主委邱垂正今天出席立法院內政委員會前接受媒體採訪。記者陳湘瑾／攝影
陸委會主委邱垂正今天出席立法院內政委員會前接受媒體採訪。記者陳湘瑾／攝影

台東縣長饒慶鈴日前以預錄影片參與海峽論壇，事後有匿名官員對媒體表示將交主管機關查處。立法院主委邱垂正重申，由於饒慶鈴先前已有違規紀錄，陸委會將依兩岸關係條例33條之1相關規定，會請主管機關內政部進行了解跟行政查處。

陸委會主委邱垂正今天出席立法院內政委員會前接受媒體採訪時表示，饒縣長在最近一次赴中國大陸就已經有違規，有更改行程見了宋濤，又沒有向移民署主管機關報備，已經被移民署違規一次。

他進一步表示，這次已經嚴正說明好幾次，禁止中央跟地方公務人員以任何形式參加海峽論壇，包括用視訊的方式，那因為前陣子饒慶鈴已經有一次違規，這次會以兩岸關係條例33條之1的相關規定，會請主管機關內政部進行了解跟行政查處。

邱垂正後續在回應民眾黨立委許忠信時強調，還沒有說饒慶鈴違法，只是說因為有人檢舉，就要請內政部相關主管機關針對有無違法進行了解，以及行政方面的查處，了解完才會知道有沒有違法。

大陸國台辦主任宋濤曾在去年1月4日傍晚在釣魚台國賓館會見來訪的台東縣長饒慶鈴一行。當時宋濤在釣魚台國賓館會見饒慶鈴，是陸方多年來首度有在此高規格會見台灣縣市首長的紀錄。

海峽論壇13日在大陸廈門登場，陸委會四日宣布禁止中央機關與地方政府人員參加。饒慶鈴改以影片在論壇發聲，她表示很遺憾陸委會沒有通過她的出訪申請，不能參加海峽論壇；距離年底釋迦產季還有一段時間，此時簽約能讓台東提早規畫與布局，對台東農民是莫大的鼓勵。

饒慶鈴 邱垂正 宋濤

延伸閱讀

官員放話…饒慶鈴海峽論壇「發聲」 政府將查處

海峽論壇「發聲」恐遭我方查辦 饒慶鈴：讓產業要有更多機會

饒慶鈴錄影參與海峽論壇要被查處 藍嗆：民進黨不喜歡就犯法？

官員揚言查處饒慶鈴 藍批政治雙標、綠色恐嚇「邱垂正也曾出席海峽論壇」

相關新聞

北京喝得到台南牛肉湯！台灣夜市赴京擺攤 盼拓市場也促進兩岸交流

從酥脆又飽含肉汁的大雞排，到甜鹹交織又黏口的滷肉飯，近年這些台灣夜市美食，都曾在大陸餐飲市場掀起風潮。今年端午假期，台灣南北各地多家夜市攤主受邀前往北京擺攤，販售台南牛肉湯、臭豆腐、蔥肉捲等，當中不少人還都是「第一次」到北京，希望將「台灣味」推向更大的市場，也期待藉由美食促進兩岸民間交流。

邱垂正：饒慶鈴先前改行程見宋濤已違規1次 將依兩岸條例了解查處

台東縣長饒慶鈴日前以預錄影片參與海峽論壇，事後有匿名官員對媒體表示將交主管機關查處。立法院主委邱垂正重申，由於饒慶鈴先前已有違規紀錄，陸委會將依兩岸關係條例33條之1相關規定，會請主管機關內政部進行了解跟行政查處。

春哥侃陸／美伊和平協議對中影響 爭議利大還是弊大？

美國與伊朗雙方都說已達成諒解備忘錄，將簽署正式的和平協議。這是全球大事，對中國影響也甚大，但這影響不僅限於能源，不僅限於「涉伊中企」，還影響到未來中國所處的中東格局、全球格局。也正因此，中國學界和智庫人士初步反應，是高度關注、爭議甚大，主要爭議是利大還是弊大。

談九二共識核心精神 張雅屏：歷史已證明這條路走得通

國民黨主席鄭麗文日前在訪美時提及，九二共識的原始版本沒有一國兩制，民進黨故意說中共片面改變九二共識的內涵、與一國兩制掛鉤，完全不是事實。國民黨大陸事務部主任張雅屏指出，九二共識的核心精神，不是消滅差異，而是承認差異、擱置爭議、尋求共同點。歷史也已經證明，這條路是走得通的。

陸內需疲軟、5月消費下滑 3年半首見

大陸五月工業增加值年增百分之四點五，但社會消費品零售總額年降百分之○點六，是三年半來首次負值。同時今年前五月固定資產投資年降幅擴大至百分之四點一，創六年來最大跌幅。這凸顯大陸經濟發展失衡加劇，分析師預警，大陸第二季ＧＤＰ增速可能放緩至百分之四點五。

中緬峰會 習會敏昂萊：共護邊境安全

大陸國家主席習近平昨在北京與緬甸總統敏昂萊舉行會談指出，大陸堅持不干涉內政原則，堅定支持緬方維護主權和領土完整，支持緬甸新政府統籌發展和安全。中方支持緬甸各方通過和談推進和平和解，實現緬北長治久安。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。