談九二共識核心精神 張雅屏：歷史已證明這條路走得通

國民黨主席鄭麗文日前在訪美時提及，九二共識的原始版本沒有一國兩制，民進黨故意說中共片面改變九二共識的內涵、與一國兩制掛鉤，完全不是事實。國民黨大陸事務部主任張雅屏指出，九二共識的核心精神，不是消滅差異，而是承認差異、擱置爭議、尋求共同點。歷史也已經證明，這條路是走得通的。

張雅屏指出，最近看到不少評論，再次把「九二共識」刻意扭曲成「一國兩制」，甚至將兩者直接畫上等號。但如果回到歷史原點，回到1992年兩岸兩會往來電文的內容，就會發現這樣的說法，根本是政治操作，不是歷史事實。

張雅屏說，1992年，海基會與海協會針對文書查證、掛號郵件等事務性問題協商時，雙方透過函電往來形成的共同認知，是「兩岸都堅持一個中國原則」，但對於「一個中國」的內涵，各自有所表述與認知，因此以求同存異的方式繼續推動交流。海基會當時更主張以口頭方式各自表述對「一個中國」的理解。

張雅屏說，換句話說，九二共識的核心精神，不是消滅差異，而是承認差異、擱置爭議、尋求共同點。兩岸在各自憲制規定下，都認定自己屬於「一個中國」架構，這正是當年能夠展開協商的基礎。歷史也已經證明，這條路是走得通的。

他指出，2008年至2016年間，在九二共識政治基礎上，兩岸恢復制度化協商，先後簽署20多項協議，包括直航、觀光、食品安全、共同打擊犯罪、ECFA等重要成果，兩岸交流達到分治以來的新高峰，也讓台海維持了長時間的和平穩定。這段歷史證明，和平不是靠喊口號得來的，而是靠互信累積出來的；互信不是靠挑釁建立的，而是靠求同化異、務實交流建立的。

張雅屏說，反觀近年來，民進黨政府不斷將九二共識與一國兩制強行綁定，將交流抹紅成統戰，將對話描述成投降，刻意否定過去兩岸成功互動的經驗。即使兩岸軍事緊張持續升高，仍然堅持以分離對抗取代交流合作。然而，世界上沒有任何衝突是靠不斷挑釁而獲得和平的。

張雅屏表示，當一方不斷否定共同政治基礎、不斷製造敵意與對立，結果往往不是和平，而是誤判；不是安全，而是風險；不是穩定，而是衝突。九二共識或許不是完美答案，但它至少曾經被證明是一條能夠避免戰爭、維持和平、促進交流的道路。

張雅屏表示，今天真正值得台灣人民思考的問題是，究竟要走一條已被證明能夠維持和平的道路，還是繼續走向對抗升高、兵凶戰危的方向？歷史已經給過答案，關鍵在於是否願意面對答案。