日商工會議所將訪北京 考察AI企業

中日關係持續緊張之際，日媒指出，日本商工會議所將時隔八年單獨派團訪問中國大陸，於本月廿一日至廿四日在北京考察。此次共有十二家會員中小企業參與。訪陸團將與大陸電商巨頭洽談，並考察人工智慧（ＡＩ）企業，希望透過經濟交流維持兩國對話窗口。

綜合共同社與日經中文網報導，此行適逢本月廿二日至廿六日在北京舉行的「中國國際供應鏈促進博覽會」，預計約有廿名日本中小企業高層等參加。行程除將與大陸電商巨頭京東集團進行商務洽談，也將考察人形機器人企業北京銀河通用機器人（Galbot），了解運用「物理ＡＩ」技術讓機器人自主行動的發展情況。

日本商工會議所是支持日本各地商工會議所的團體，會員主要由中小企業組成。知情人士指，日本商工會議所、日中經濟協會及日本經濟團體聯合會（經團聯）原訂今年一月由三團體負責人共同訪問北京，但受中日關係惡化影響，行程延期，後續日期至今仍未敲定。因此，日商另行籌畫此次訪陸，目的是透過經濟交流來維持對話窗口。

過去日本經濟界幾乎每年都會籌組大型訪陸代表團，包括日本最大經濟團體經團聯及日本商工會議所高層等均會隨行，持續推動中日交流。日本國際貿易促進協會代表團原訂本月廿一日至廿四日訪問北京，但因協會會長河野洋平於本月八日去世，訪陸行程延期。

日本首相高市早苗去年十一月發表「台灣有事」相關言論後，中日關係迅速惡化，不僅政府間高層官員對話受阻，兩國經濟界及文化層面的交流也陷入停滯。