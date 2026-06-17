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陸內需疲軟、5月消費下滑 3年半首見

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

大陸五月工業增加值年增百分之四點五，但社會消費品零售總額年降百分之○點六，是三年半來首次負值。同時今年前五月固定資產投資年降幅擴大至百分之四點一，創六年來最大跌幅。這凸顯大陸經濟發展失衡加劇，分析師預警，大陸第二季ＧＤＰ增速可能放緩至百分之四點五。

社會消費品零售總額是衡量消費情況的指標。大陸國家統計局昨發布，五月下滑百分之○點六，扭轉了四月百分之○點二的增長，是二○二二年十二月以來首次出現負值。

針對消費減弱，路透指出，汽車行業的脆弱性是顯而易見的，大陸國內汽車銷量已連續八個月下滑，預料今年將繼續承壓。此外，儘管五月有「五一」假期，但旅遊支出不慍不火，政府消費品以舊換新計畫的效益也正在減弱。而去年五月的高基數也導致了同比下降。

保銀資產管理首席經濟學家張智威認為，疲軟的零售數據給政府帶來壓力，預計在第二季ＧＤＰ公布後，當局或將在七月「微調」促消費政策。

大陸五月規模以上工業增加值年增百分之四點五，高於四月的百分之四點一。報導指，全球人工智慧投資浪潮，抵銷了美伊戰爭對出口的打擊。

一至五月固定資產投資年降百分之四點一，遜於預期的年減百分之二，且創六年來最大跌幅。

此外，房地產拖累持續，前五個月房地產投資降幅擴大至百分之十六點二。

荷蘭國際集團大中華區首席經濟學家宋林分析，大陸經濟內部分化正在擴大；受內需持續疲軟拖累，消費及固定資產投資增速均跌至新冠疫情以來最低水準；工業生產則在強勁外需支撐下維持相對韌性。

經濟學人智庫高級經濟學家徐天辰研判，大陸第二季ＧＤＰ增速將從第一季的百分之五，放緩至百分之四點五；至於全年實現百分之四點五至五的增長目標並不困難，但疲軟的國內需求仍需要下半年的政策干預。

路透 大陸

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