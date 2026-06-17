中緬峰會 習會敏昂萊：共護邊境安全

大陸國家主席習近平昨在北京與緬甸總統敏昂萊舉行會談指出，大陸堅持不干涉內政原則，堅定支持緬方維護主權和領土完整，支持緬甸新政府統籌發展和安全。中方支持緬甸各方通過和談推進和平和解，實現緬北長治久安。

敏昂萊則對中方為緬甸發展穩定、和平和解提供無私支持表達感謝，並稱將堅定恪守一中原則。

此前擔任緬甸武裝部隊總司令的敏昂萊，在今年四月透過軍方主導的選舉當選總統，改以文人身分繼續掌權。敏昂萊於十五日起對大陸國是訪問五天，此訪被路透等外電認為是在尋求北京對新政府的政治支持，促進國際認可。

這是習近平與敏昂萊一年內第二度碰面，敏昂萊去年八月曾出席在天津舉行的上海合作組織峰會。

路透報導，兩人此次會談持續時間不到一小時，隨後兩人共同見證簽署交通、民生等領域共十八個合作備忘錄，涵蓋大湄公河次區域的跨境運輸、自由貿易、自然災害援助、衛生和媒體等議題。

路透指出，隨敏昂萊到訪的官員還包括中緬邊境克欽邦的官員及緬國工業部長，這表明雙方討論可能側重於邊境貿易，以及重啟因環境爭議而擱置的中資密松大壩（水電站）。報導並指，對北京而言，緬甸的戰略利益在於稀土、基礎設施、採礦和通往印度洋的經濟走廊的安全。

習近平在會談中說，大陸將發展對緬關係置於周邊外交重要位置。大陸是緬甸共享邊界最長的鄰居，是可信賴的朋友和夥伴。中緬經濟走廊是兩國共建一帶一路的旗艦項目，雙方要在確保安全前提下，穩步推進重點項目建設。

習近平表示，雙方要持續嚴打網賭電詐、毒品走私等犯罪活動，維護兩國人民利益和安全。

敏昂萊則說，緬甸新政府正全力推進國內和平與發展。就中緬關係，他表示，緬方期待同中方加強合作，共建緬中經濟走廊，提升貿易投資水準。

緬方高度重視並將全力保障在緬中資企業及人員安全。緬方願同中方密切配合，堅決打擊網賭電詐，維護邊境安全穩定。

敏昂萊昨還會見大陸總理李強與人大常委會委員長趙樂際。敏昂萊告訴趙樂際，緬甸恪守一個中國原則，反對任何形式的台獨，支持習近平提出的四大全球倡議。