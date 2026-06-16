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譴責中共阻台參與國際海洋會議 陸委會喊：絕不會屈服

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
陸委會嚴厲譴責中共將政治黑手伸入國際海洋合作及學術交流。記者張鈺琪／攝影
陸委會嚴厲譴責中共將政治黑手伸入國際海洋合作及學術交流。記者張鈺琪／攝影

我國學者應主辦國肯亞政府邀請，於14日前往蒙巴薩（Mombasa）出席會前學術交流會。不過，外交部今（16）日表示，大陸施壓肯亞，阻撓台灣學者出席，台灣團因而取消與會。對此，陸委會今晚嚴厲譴責中共將政治黑手伸入國際海洋合作及學術交流，強調台灣人民絕不會因中共恫嚇威脅而退讓或屈服。

陸委會16日晚間發布新聞稿指出，中共施壓肯亞政府，阻撓我方參與今年「第11屆我們的海洋大會」（11th Our Ocean Conference, OOC 11），甚至限制我國學者人身及通訊自由，陸委會對此表達嚴正抗議與譴責。

外交部16日指出，我國學者於14日前往肯亞出席會前學術交流會，並發表專業研究報告。不過，學者前往會場辦理入場登記時，遭主辦單位以不承認我國護照為由，拒絕核發入場證。

外交部還指出，肯亞移民局隨後強行介入，儘管我方極力交涉，仍扣留學者護照及手機，並將其留置逾20小時，之後才同意放行，讓學者搭機離境。我國海委會原循例組團前往參與大會，當時代表團已在途中，但考量肯亞政府極不友善的舉措及團員人身安全，我方決定取消與會。

對此，陸委會表示，我國長期積極參與全球海洋事務交流與合作，自2015年起持續參與「我們的海洋大會」，深獲國際社會肯定。

陸委會稱，北京當局持續透過外交打壓等方式，限縮台灣國際參與空間，如今更將政治黑手伸入國際海洋合作及學術交流，排除我方參與，甚至留置我國學者逾20小時，再次暴露其以政治凌駕專業、以威權干預國際事務的霸權心態。

陸委會強調，中華民國有參與國際社會的權利，中共一再以其「一中原則」，施壓各國阻撓台灣參與國際事務，不會改變中華民國與中華人民共和國互不隸屬的台海現狀，及台灣從來都不是中華人民共和國一部分的客觀事實，更不會動搖我國參與國際的堅定決心。

陸委會最後指，台灣人民絕不會因為中共的恫嚇威脅而退讓或屈服。台灣將持續與友盟國家共同合作，為國際海洋事務合作及永續發展貢獻心力。

中共 陸委會 外交部

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