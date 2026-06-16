港澳辦主任夏寶龍赴港考察 重點了解北部都會區

主管香港事務的中共中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍今天起在香港考察調研2天。港府早前指出，他此行是就香港對接中國「十五五」規畫及北部都會區建設進行考察調研。

綜合本地媒體報導，夏寶龍在港的首天行程，集中考察北部都會區建設，早上到訪新界洪水橋新發展區、大學城、元朗微電子中心，下午視察了區內正在興建的古洞港鐵站，稍後將到河套香港園區考察。

香港和北京官方至今沒有公布夏寶龍的具體行程和隨行人員，從本地電視台的報導所見，香港行政長官李家超一直陪同夏寶龍進行考察調研。

近幾個月來，夏寶龍已多次南下大灣區調研；6月1至4日，他曾到橫琴粵澳深度合作區及珠海市調研，重點考察當地的創新科技研究院及實驗室等設施。

夏寶龍4月到大灣區調研時，港府多名主要官員罕有地到大陸陪同調研。香港網媒「01」今天在報導中分析，此舉反映出北京正「手把手」督促香港官員實地看清中國發展態勢，希望港方在政策規劃上能做到「精準對接」。

與此同時，港府正制定香港首份涉及經濟和社會發展的「五年規畫」，以對接中國的「十五五規畫」。

港府昨天公布了由2026至2030年的「五年規畫」公眾諮詢文件，內容有6大部分，包括北部都會區建設；經濟、金融和貿易；創新科技和產業發展；民生及社會；區域合作發展；文體旅遊發展。

北部都會區是指香港新界北部的建設，重點有河套區創科園、新田科技城、大學城、數據園區及物流樞紐等，是香港當前最為重要的發展項目。