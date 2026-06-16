世衛在港舉行專家會議 討論制定國際草藥藥典

世界衛生組織正在香港召開第5次國際草藥藥典專家會議，討論並推動已選定草藥的國際協調品質標準，從而制定國際草藥藥典。

港府公布，會議今天起舉行，為期3天，有來自世衛6大區域的專家參加；香港衛生署中醫藥規管辦公室支援舉辦此次會議，並參與草擬選定草藥的專論，協助相關技術工作。

據公布，世衛方面表示，傳統醫學對全球衛生體系發揮重要作用，需以實證為本融入全球衛生體系，而制定國際草藥藥典旨在支持、建立、協調品質控制標準，加強監管能力，確保傳統醫藥產品的品質與安全。

公布指出，2025年世衛大會已通過「全球傳統醫學戰略2025-2034」，此次會議是落實其戰略目標。

香港衛生署署長林文健表示，衛生署將充分發揮香港在草藥標準制訂、檢測及品質監管方面的專長，與世衛及國際專家緊密合作，為傳統草藥的標準化、安全及品質作出貢獻。

港府表示，香港一直支援世衛在制定國際草藥藥典方面的工作，此次會議標誌着香港再次支持世衛推動這個重要國際倡議。