習近平見緬甸總統敏昂萊：雙方要持續嚴打網賭電詐毒品走私

中國國家主席習近平今天會見赴中國進行國是訪問的緬甸總統敏昂萊（Min AungHlaing）。習近平表示，雙方要持續嚴打網賭電詐、毒品走私等犯罪活動，確實維護兩國人民利益和安全。

新華社報導，習近平16日上午在北京人民大會堂與敏昂萊舉行會談。習近平表示，中緬建交76年來，中國將發展對緬關係置於周邊外交重要位置。中國堅持不干涉內政原則，堅定支持緬方維護主權和領土完整，支持緬甸新政府統籌發展和安全，找到符合國情、人民擁護的正確發展道路。

習近平強調，中國是緬甸共享邊界最長的鄰居，是可以信賴的朋友和夥伴。中緬經濟走廊是兩國共建「一帶一路」的旗艦項目，雙方要在確保安全前提下，穩步推進重點項目建設，助力緬甸發展經濟、改善民生。中方願加力支持緬甸震後重建，落實更多「小而美」援助。

他表示，雙方要持續嚴打網賭電詐、毒品走私等犯罪活動，確實維護兩國人民利益和安全。中方支持緬甸各方通過和談推進和平和解，實現緬北長治久安。

據中方訊息，敏昂萊表示，緬方期待與中方加強全方位合作，共建緬中經濟走廊，提升貿易投資水平。緬方高度重視並將全力保障在緬中資企業及人員安全。緬方願與中方密切配合，堅決打擊網賭電詐，維護邊境安全穩定。

報導表示，會談後，兩國元首共同見證簽署交通、民生等領域多項合作文件。會談前，習近平在人民大會堂北大廳為敏昂萊舉行歡迎儀式。中國外交部長王毅、公安部長王小洪參加上述活動。

軍人出身的敏昂萊在2021年推翻諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）所領導的民選政府，將她拘禁並解散其政黨，引發內戰。2025年12月至今年1月，緬甸在敏昂萊領導的軍政府主導下舉行國會選舉，選出的親軍方議員其後選出敏昂萊擔任總統。