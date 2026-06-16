快訊

新北地院成星光大道…閃兵案開庭9藝人齊出庭 全認罪求緩刑

扯！9歲女童遭2男性侵 冷血媽堅稱「女兒說謊」還陪加害人出庭

美媒曝川普宣布和平協議前幕僚曾爆激辯 中情局長對1事提出嚴重質疑

聽新聞
0:00 / 0:00

習近平見緬甸總統敏昂萊：雙方要持續嚴打網賭電詐毒品走私

中央社／ 台北16日電
國家主席習近平（左）在人民大會堂北大廳為敏昂萊（右）舉行歡迎儀式。 新華社
國家主席習近平（左）在人民大會堂北大廳為敏昂萊（右）舉行歡迎儀式。 新華社

中國國家主席習近平今天會見赴中國進行國是訪問的緬甸總統敏昂萊（Min AungHlaing）。習近平表示，雙方要持續嚴打網賭電詐、毒品走私等犯罪活動，確實維護兩國人民利益和安全。

新華社報導，習近平16日上午在北京人民大會堂與敏昂萊舉行會談。習近平表示，中緬建交76年來，中國將發展對緬關係置於周邊外交重要位置。中國堅持不干涉內政原則，堅定支持緬方維護主權和領土完整，支持緬甸新政府統籌發展和安全，找到符合國情、人民擁護的正確發展道路。

習近平強調，中國是緬甸共享邊界最長的鄰居，是可以信賴的朋友和夥伴。中緬經濟走廊是兩國共建「一帶一路」的旗艦項目，雙方要在確保安全前提下，穩步推進重點項目建設，助力緬甸發展經濟、改善民生。中方願加力支持緬甸震後重建，落實更多「小而美」援助。

他表示，雙方要持續嚴打網賭電詐、毒品走私等犯罪活動，確實維護兩國人民利益和安全。中方支持緬甸各方通過和談推進和平和解，實現緬北長治久安。

據中方訊息，敏昂萊表示，緬方期待與中方加強全方位合作，共建緬中經濟走廊，提升貿易投資水平。緬方高度重視並將全力保障在緬中資企業及人員安全。緬方願與中方密切配合，堅決打擊網賭電詐，維護邊境安全穩定。

報導表示，會談後，兩國元首共同見證簽署交通、民生等領域多項合作文件。會談前，習近平在人民大會堂北大廳為敏昂萊舉行歡迎儀式。中國外交部長王毅、公安部長王小洪參加上述活動。

軍人出身的敏昂萊在2021年推翻諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）所領導的民選政府，將她拘禁並解散其政黨，引發內戰。2025年12月至今年1月，緬甸在敏昂萊領導的軍政府主導下舉行國會選舉，選出的親軍方議員其後選出敏昂萊擔任總統。

習近平 敏昂萊 毒品 緬甸

延伸閱讀

與緬甸總統會談 習近平籲持續嚴打網賭電詐與毒品走私

緬甸趨穩…敏昂萊以總統身分訪陸 將與習近平會談

前緬甸軍政府領導人敏昂萊 以總統身分抵中國大陸訪問

美駐華使領館連發3警示 提醒美國公民赴陸有風險

相關新聞

歐盟指中國訓練俄人員赴烏作戰 陸外交部斥：汙衊抹黑

對於歐盟最高外交官稱，已核實此前媒體報導內容，即中國一直在訓練俄羅斯軍事人員赴烏克蘭作戰一事，大陸外交部發言人林劍16日在例行記者會上回應，有關說法沒有事實依據，純屬汙衊抹黑。

中共人大23日召開常委會議 將審議有關任免案

新華社報導，大陸十四屆全國人大常委會第二十三次會議6月23日至26日在北京舉行。據悉，會議除將審議商標法修訂草案、金融法草案外，還將審議有關任免案。

澳洲智庫：中國擴充導彈威嚇 北京駁：渲染、戰略誤判

澳洲智庫洛伊研究所（Lowy Institute）14日發布報告，指中國正擴充極音速武器庫，若從南海島礁部署彈道飛彈，目前已能打擊澳洲北部；未來10年，隨著東風27（DF-27）中程彈道飛彈、遠程轟炸機及潛艦等武器持續發展，對澳洲本土的直接打擊能力將明顯擴大。中國外交部15日回應，中國發展軍力是為維護國家主權、安全及發展利益，不針對任何國家，並批評相關報告是對中國的「嚴重戰略誤判」。

與緬甸總統會談 習近平籲持續嚴打網賭電詐與毒品走私

大陸國家主席習近平16日在北京人民大會堂與赴中進行國事訪問的緬甸總統敏昂萊舉行會談，稱願同敏昂萊總統繼續加強引領，賡續胞波情誼，深化全面戰略合作。習近平也呼籲，在確保安全前提下穩步推進中緬經濟走廊，同時雙方要持續嚴打網賭電詐、毒品走私等犯罪活動。

河南斷崖式降級 副部→副處級 退休8年的王鐵再被查

反腐敗鬥爭再釋放「一查到底、絕不姑息」的強烈訊號。6月15日晚間，河南省紀委監委發布權威通報：河南省政府原副處級幹部王鐵涉嫌嚴重違法，目前正接受河南省監委監察調查。

陸委會封殺海峽論壇 盧秀燕：遏制首長發聲權利也傷害農民、於心何忍

第18屆海峽論壇近日登場，陸委會月初宣布，禁止中央地方政府公職人員參加，台東縣長饒慶鈴原有受邀，因此無法出席。台中市長盧秀燕今天表示，縣市首長出訪是為了替農業與農民發聲，民進黨封殺首長的同時，也在傷害農民，於心何忍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。