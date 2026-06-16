歐盟指中國訓練俄人員赴烏作戰 陸外交部斥：汙衊抹黑

對於歐盟最高外交官稱，已核實此前媒體報導內容，即中國一直在訓練俄羅斯軍事人員赴烏克蘭作戰一事，大陸外交部發言人林劍16日在例行記者會上回應，有關說法沒有事實依據，純屬汙衊抹黑。

彭博報導，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）15日在盧森堡舉行的外長會議後說：「我們現已核實有關中國軍方一直在訓練俄羅斯軍事人員赴烏克蘭作戰的報導……我們正在認真評估有關影響。」但並未說明相關報導來源，也未進一步闡述。

據三家歐洲情報機構及路透查閱的文件，解放軍去年底曾在中國境內秘密訓練約200名俄羅斯軍人，當中部分俄軍人已前往烏克蘭參戰。路透報導，秘密訓練內容主要側重在使用無人機，相關內容載於兩國高級軍官去年7月2日在北京簽署的一份俄中雙語協議。

彭博報導，北京在俄羅斯入侵烏克蘭問題上一直未保持中立立場，除了向莫斯科提供至關重要的經濟支持，中國企業還向俄羅斯提供包括無人機零部件在內的軍民兩用技術，因此受到美國和歐盟制裁。

對於俄烏戰事，大陸外交部此前多次闡述立場，稱中方立場就是勸和促談，主張通過‌政治對話‌解決危機，不選邊站隊，也不拱火澆油。