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中共人大23日召開常委會議 將審議有關任免案

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸十四屆全國人大常委會第二十三次會議6月23日至26日將在北京舉行。據悉，會中除了將審議商標法修訂草案、金融法草案外，還將審議有關任免案。（美聯社）
大陸十四屆全國人大常委會第二十三次會議6月23日至26日將在北京舉行。據悉，會中除了將審議商標法修訂草案、金融法草案外，還將審議有關任免案。（美聯社）

新華社報導，大陸十四屆全國人大常委會第二十三次會議6月23日至26日在北京舉行。據悉，會議除將審議商標法修訂草案、金融法草案外，還將審議有關任免案。

十四屆全國人大常委會第六十八次委員長會議16日上午在北京人民大會堂舉行，由人大委員長趙樂際主持會議。他建議，第二十三次會議審議商標法修訂草案、註冊會計師法修正草案、檢察公益訴訟法草案、南極活動與環境保護法草案、國家消防救援人員法草案；

審議全國人大財政經濟委員會關於提請審議政府採購法修訂草案的議案；審議國務院關於提請審議招標投標法修訂草案的議案、關於提請審議金融法草案的議案、關於提請審議中國人民銀行法修訂草案的議案、關於提請審議關於授權香港特別行政區對皇崗口岸港方口岸區及相關延伸區實施管轄的決定草案的議案。

此外，這次會上建議議程還有：審議國務院關於2025年中央決算的報告，審查和批准2025年中央決算；審議國務院關於2025年度中央預算執行和其他財政收支的審計工作報告；審議國務院關於「八五」普法決議實施情況的報告、關於建設全國統一大市場工作情況的報告、關於在粵港澳大灣區內地九市開展香港法律執業者和澳門執業律師取得內地執業資質和從事律師職業試點工作情況的報告；審議趙樂際委員長訪問哈薩克斯坦、俄羅斯並出席中俄議會合作委員會第十一次會議情況的書面報告；審議全國人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告；審議有關任免案等。

值得注意的是，會議將審議有關任免案。隨著中共二十一大時間將近，外界關注中共人事任免與布局，港媒《明報》8日刊文稱，中共中央政治局應在今年5月29日有召開會議，但因會議只是聚焦中共高層人事（調整），因此秘而不宣。

5月底以來，中共省部級官員密集調整，比如5月29日，丁向群擔任大陸金融監督管理總局黨委書記；張玉卓擔任中國工程院黨組書記；白英擔任遼寧省副省長；劉旭光不再擔任四川省政協副主席；馬正勇辭去廣東省副省長職務；2026年5月30日，關志鷗被任命爲湖北省委書記，原湖北省委書記王忠林被免職，並稱其「另有任用」。關志鷗因此成為中共最年輕的省委書記；5月30日，蔡朝暉、鄒廣不再擔任海南省副省長等。

國務院 趙樂際 北京

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