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與緬甸總統會談 習近平籲持續嚴打網賭電詐與毒品走私

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸國家主席習近平（圖左）16日在北京人民大會堂與緬甸總統敏昂萊舉行會談，圖為會談前習近平為敏昂萊舉行歡迎儀式，由緬甸總統新聞資訊局發布。（法新社）
大陸國家主席習近平（圖左）16日在北京人民大會堂與緬甸總統敏昂萊舉行會談，圖為會談前習近平為敏昂萊舉行歡迎儀式，由緬甸總統新聞資訊局發布。（法新社）

大陸國家主席習近平16日在北京人民大會堂與赴中進行國事訪問的緬甸總統敏昂萊舉行會談，稱願同敏昂萊總統繼續加強引領，賡續胞波情誼，深化全面戰略合作。習近平也呼籲，在確保安全前提下穩步推進中緬經濟走廊，同時雙方要持續嚴打網賭電詐、毒品走私等犯罪活動。

大陸官方16日上午在人民大會堂舉行了國事歡迎儀式，隨後中緬兩國領導人開始會談。新華社報導，兩位領導人會談後，兩國元首共同見證簽署交通、民生等領域多項合作文件。大陸外長王毅、大陸公安部長王小洪參加活動。

據新華社報導，習近平表示，中國秉持親誠惠容理念，將發展對緬關係置於周邊外交重要位置。中國堅持不干涉內政原則，對緬友好政策面向緬甸全體人民，堅定支持緬方維護主權和領土完整，支持緬甸新政府統籌發展和安全，找到符合國情、人民擁護的正確發展道路。

習近平強調，中國是緬甸共享邊界最長的鄰居，是可以信賴的朋友和夥伴。面對變亂交織的國際形勢，雙方要保持戰略清醒和定力，加強團結協作。

習近平提及中緬經濟走廊與打擊反罪合作等事，他稱，中緬經濟走廊是兩國共建「一帶一路」的旗艦項目，雙方要在確保安全前提下，穩步推進重點項目建設，助力緬甸發展經濟、改善民生。中方願加力支持緬甸震後重建，落實更多「小而美」援助，共同講好中緬互利合作故事。

此外，習近平說，雙方要持續嚴打網賭電詐、毒品走私等犯罪活動，切實維護兩國人民利益和安全。中方支持緬甸各方通過和談推進和平和解，實現緬北長治久安，這符合緬甸國家和人民的根本和長遠利益。

新華社引述敏昂萊說法稱，緬方感謝中方長期以來為緬甸發展穩定、和平和解提供無私支持，將堅定恪守一個中國原則。緬甸新政府正全力推進國內和平與發展，積極探索適合自身國情的政治制度和發展道路。

敏昂萊15日抵達北京，正對中國大陸進行為期五天的訪問，為其卸任緬甸國防軍總司令、就任文人政府領袖後首次訪問中國。這也是敏昂萊不到一年內第二次與習近平會面，他曾於去年8月出席在天津舉行的上海合作組織峰會。

綜合此前外媒分析報導，敏昂萊此行料聚焦政治、經濟與安全三大議題：政治上，藉助與中國高層互動緩解外交孤立；經濟上，擴大雙邊貿易與投資，推進中緬經濟走廊等合作項目；安全上，推動邊境地區恢復穩定。儘管敏昂萊選擇印度作為他擔任總統後的首次出訪目的地，但一些分析表示，訪問中國表明他與北京的關係更加密切，並有助於提升國際認可。

緬甸 習近平 王毅

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