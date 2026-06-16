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重慶人事連震盪 袁家軍：忠誠擺第一全面肅清流毒

中央社／ 台北16日電

今年來，中國重慶市從前市長胡衡華被查，到副市長兼公安局長張安疆突然死亡，高層人事陷入震盪。中共重慶市委書記袁家軍昨天表示，要全面徹底肅清流毒影響，持續修復淨化政治生態。並要堅持把「忠誠履職」擺在首要位置，堅決維護黨中央權威。

重慶日報報導，中共重慶市委15日舉行「樹立和踐行正確政績觀學習教育」工作成果交流會，由袁家軍主持並發表講話，重慶市主要黨政幹部均出席。

根據報導，袁家軍說，要堅持把「忠誠履職」擺在首要位置，堅決維護黨中央權威，馳而不息錘鍊增強政治能力，時刻保持警醒守住「清正廉潔底線」。並要全面徹底肅清流毒影響，持續修復淨化政治生態，堅決做到「有令必行、有禁必止」。

袁家軍並針對中共全黨今年全面展開的「樹立和踐行正確政績觀學習教育」說，要清醒認識當前重慶市政績觀方面存在的突出問題，引導全市黨員幹部進一步提高思想認識，端正幹事方向。

今年初以來，胡衡華接連缺席重慶市多場公開活動，有關他可能被查的消息在網路上不脛而走。3月20日，中共中紀委、中國國家監委官網公布，胡衡華涉嫌「嚴重違紀違法」正接受調查，傳言獲得證實。

繼胡衡華後，中共重慶市委常委、重慶市兩江新區區委書記羅藺也在4月17日，由中共中紀委、中國國家監委宣布調查。直到目前，胡、羅二人的職務仍處於懸缺狀態。

5月7日，重慶日報率先報導，重慶市副市長兼公安局長張安疆「因突發疾病經搶救無效」離世，反而引發外界諸多揣測，並與2012年初，時任重慶市副市長兼公安局長的王立軍逃往美國駐成都領事館一事作聯想，更有人將這一職位戲稱為「高危崗位」。

中共 死亡 重慶

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