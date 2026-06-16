央視釋時政短片 港媒：巧妙為習近平慶生 樹人民領袖形象

央視15日發布時政短片《共產黨員習近平》，時長達6分20秒，受到澎湃新聞等陸媒各大平台紛置頂轉發。港媒分析認為，這或為6月15日過72歲生日的大陸國家主席習近平巧妙慶生，進一步樹立其信仰堅定的「人民領袖」形象。

當美國白宮14日耗資19億舉辦格鬥賽為川普祝賀80大壽之際，外界也關注隔日生日的習近平如何度過。有三國領導人為習近平生日發賀電：俄羅斯衛星通訊社15日晚間報導，俄羅斯總統普亭15日致電祝賀習近平生日快樂且萬事如意；據白羅斯政府官網，盧卡申科也向習近平致以生日祝福，祝他身體健康；哈薩克總統托卡耶夫則在賀電中高度評價習近平為鞏固哈中永久全面戰略夥伴關係作出的重要貢獻。

港媒明報署名劉實文章指出，大陸領導人有「不做壽」的傳統，官方公布領導人出生時間只提到月份，不公布日期。外國領袖向中國領導人祝壽，官媒也不作報導。

在央視時政短片中，影片一開始就是習近平重溫入黨誓詞的原聲，並稱其出生成長在革命家庭、從小深受紅色家風熏陶的他，在梁家河與群眾同吃同住同勞動。在黃土高原的艱苦磨礪中，習近平對共產主義的信仰愈發堅定。

影片稱，新時代以來，以習近平為核心的黨中央以「打鐵必須自身硬」的堅定決心，馳而不息正風肅紀；以「得罪千百人、不負十四億」的使命擔當，開展史無前例的反腐敗鬥爭；以一次次觸及靈魂的黨內集中教育，引導全黨上下補足精神之鈣。

影片最後稱：「入黨52年，從生產大隊的黨支部書記到黨和國家的最高領導人，從讓鄉親們飽餐一頓肉的樸素夢想，到實現中華民族偉大復興的中國夢， 那個從黃土地走來的年輕後生將自己的一切交給了人民，交給了黨，履行著『我將無我不負人民』的諾言。」