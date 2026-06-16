盼維持對話 傳日本商工會議所時隔8年單獨派團訪陸

在中日關係緊張之際，日媒消息指出，日本商工會議所（簡稱日商）將時隔8年單獨派團訪中，將於6月21日至24日在北京考察。目的是通過經濟交流來維持對話窗口。訪中團將與大陸電商巨頭洽談，並考察人工智慧（AI）企業。

日媒共同社引述相關人士報導，由於原定1月的與日中經濟協會、日本經濟團體聯合會（經團聯）的三團體一把手訪問北京的計畫延期，日商策劃了此次出訪。

日商是由日本中小企業構成的各地商工會議所的團體。訪華團將前往22日至26日在北京舉行的「中國國際供應鏈促進博覽會」，預計有約20名日本中小企業高管等參加。行程包括與大陸電商巨頭京東集團進行商務洽談，還將考察讓機器人等自主行動成為可能的「物理AI」企業的發展。

日本首相高市早苗去年11月發表「台灣有事」論後，中日關係迅速惡化，不僅是政府間的部長級對話，兩國經濟界和文化層面的交流也陷入停滯。然而，日本經貿團體仍然通過各種方式希望能夠維持對話。

在今年1月訪中行推遲後，日中經濟協會考察團5月開啓為期五天的訪華行程。考察團由約30名製造商或商社等企業的人員組成，到上海市和浙江省杭州市參觀機器人研發與應用第一線。日中經濟協會此前也稱，正計畫增加這類小規模交流，規劃7月訪問產業發展轉向人工智慧（AI）、半導體的安徽合肥，力爭2026年再進行2次左右訪中。這類小規模考察在2025年僅進行2次，今後考慮每2個月進行一次。

日本國際貿易促進協會代表團原定6月21日至24日訪問北京，但因協會會長河野洋平6月8日去世後，推遲這趟訪華行。