習生日 中共提出第7個習近平思想：習近平黨建思想

6月15日是中共總書記習近平73歲生日，這天，中共提出第七個「習近平思想」：「習近平黨建思想」。新華社報導，大陸全國黨建工作座談會15日在北京召開。會議認為，習近平黨建思想是習近平新時代中國特色社會主義思想的重要組成部分，為發展馬克思主義建黨學說作出重大原創性貢獻，對強黨強國具有重大現實意義和長遠指導意義。

習近平2012年11月出任中共中央總書記後，此前經中共中央批准公開的六大專項思想有：習近平強軍思想‌（2017年）、習近平經濟思想‌（2017年）、習近平生態文明思想‌（2018年）、習近平外交思想‌（2018年）、習近平法治思想‌（2020年）、習近平文化思想‌（2023年）。

15日召開的全國黨建工作座談會，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇出席會議並講話，中共中央政治局常委、中央紀律檢查委員會書記李希出席會議。會議認為，中共十八大以來，「以習近平同志為核心的黨中央圍繞建設什麼樣的長期執政的馬克思主義政黨、怎樣建設長期執政的馬克思主義政黨的重大時代課題，提出一系列新理念新思想新戰略，形成習近平黨建思想」。

新華社報導，會議指出，習近平黨建思想鮮明提出堅持黨的領導是中國特色社會主義最本質的特徵。會議強調，學習貫徹習近平黨建思想，是當前和今後一個時期中共全黨的一項重要政治任務。要持續推動學習貫徹習近平黨建思想走深走實，引導各級黨組織自覺運用習近平黨建思想謀劃和推進黨的建設，以更高標準、更實舉措抓好全面從嚴治黨各項工作。

另，香港明報《中國透視》專欄指出，中國領導人有「不做壽」的傳統，官方公布的領導人出生也只提月份，不公布日期。外國領袖向中國領導人祝壽，官媒也不報導。不過，央視15日發布時政短片《共產黨員習近平》，長達6分20秒，各大平台紛紛置頂轉發，某個程度也可視為巧妙為習慶生，進一步樹立其信仰堅定的「人民領袖」形象。

影片稱，1974年1月，習近平在陜西梁家河加入了中國共產黨。影片最後頌讚習近平：「入黨52年，從生產大隊的黨支部書記到黨和國家的最高領導人，從讓鄉親們飽餐一頓肉的樸素夢想，到實現中華民族偉大復興的中國夢，那個從黃土地走來的年輕後生將自己的一切交給了人民，交給了黨，履行着『我將無我不負人民』的諾言。」