尼泊爾外長訪陸：台灣和涉藏問題都是中國的內政

中共外長王毅15日在北京與尼泊爾新任外長希西爾舉行會談。根據大陸外交部新聞稿，希西爾表示，台灣和涉藏問題都是中國的內政，尼方堅定不移奉行一個中國政策，支持中國實現完全統一，絕不允許任何勢力利用尼國領土損害中國利益。

現年47歲的希西爾（Shishir Khanal）是尼泊爾新生代政治人物代表，他於2026年3月27日正式出任尼國外交部長。6月5日至7日，希西爾應印度外長蘇傑生邀請訪問新德里，這是他上任後首次正式出訪。6月14日至17 日，應王毅邀請訪問北京，則是他任內第二次出訪。

據大陸外交部15日深夜發布的新聞稿，王毅在與希西爾會談時表示，中國和尼泊爾山水相連，命運與共。中方讚賞尼方堅定恪守一個中國原則，在台灣、西藏等涉及中國核心利益問題上給予中方堅定支持。中方始終把對尼關係置於周邊外交重要位置，將支持尼新政府在人民支持下順利施政。

王毅並稱，中方永遠是尼方發展振興和現代化進程中值得信賴和依靠的好鄰居、好夥伴。中方願同尼方高質量共建「一帶一路」，聚焦電網、公路、口岸、航空等合作，助力尼泊爾從「陸鎖國」轉向「陸聯國」。

希西爾則表示，中國發展是尼方的機遇。尼方歡迎中國投資，願為中國企業提供公平、法治、友善的營商環境。尼方也願學習中國治國理政經驗，將積極參與高質量共建「一帶一路」，提高尼中互聯互通水平。尼方認同構建人類命運共同體理念，願積極支持中方所提系列全球倡議。

中共中央對外聯絡部部長劉海星同日也在北京會見希西爾。根據中聯部新聞稿，希西爾在會見中也表達尼方堅定恪守一個中國原則，絕不允許任何勢力利用尼泊爾領土從事反華活動。希西爾並稱，尼泊爾民族獨立黨重視同中國共產黨的友好關係，願進一步加強兩黨交流合作，學習借鑒中共反腐敗等治黨治國經驗。