快訊

Meta大規模停權帳號事件…Thread帳號被誤封怎麼辦？數發部回應了

誘導信用貸款搭信用卡溢繳… 金管會：詐騙受害已擴至白領、年輕族群

聽新聞
0:00 / 0:00

美商山姆在陸食安連環爆 遭監管約談後「乖了」

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
山姆會員商店受到大陸民眾喜愛。 中新社
山姆會員商店受到大陸民眾喜愛。 中新社

老鼠、活蛆、重金屬超標等食安問題連環爆，大陸國家市場監督管理總局近日約談了美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）旗下山姆會員商店中國總部的負責人，要求山姆嚴防全鏈條食品安全風險，切實保障公眾飲食安全。山姆方面回應稱「深刻反思並誠懇接受」，並指已成立專項整改工作組。

央視報導，大陸國家市場監督管理總局昨通報，針對一段時期以來發現的山姆實體門店及線上網店多發的食品安全問題，市場監管總局近日依法對「沃爾瑪（中國）投資有限公司」（即山姆總部）負責人進行責任約談，要求其嚴格按照食品安全法等規定，開展食品經營活動，樹牢食品安全意識，嚴格落實食品安全主體責任，嚴防全鏈條食品安全風險，切實保障公眾飲食安全。

山姆昨向澎湃新聞證實表示，「針對約談中，監管部門所指出的問題與整改要求，我們完全認可、深刻反思並誠懇接受；對於相關問題給會員帶來的困擾與不便，我們深表歉意。」山姆並指，公司已由管理層負責成立專項整改工作組，第一時間啟動全渠道、全鏈路專項自查整改。

山姆近期多次爆發食安醜聞。快科技報導，去年十二月，深圳消費者在山姆採購的麻薯麵包密封盒內發現活老鼠；今年三月，其草莓凍乾被檢出重金屬鎘超標且有農藥殘留；四月被爆出烏龍麵內有活蛆等。

澎湃社評指，此次監管部門不是約談單個門店，而是約談山姆總部，一是基於問題多發；一方面也是要求總部承擔管控責任。

山姆中國付費會員超過一○七○萬，大陸有六十三家門店，去年銷售額破人民幣一四○○億元，年增約四成。

食安 沃爾瑪 老鼠

延伸閱讀

食品安全爭議頻傳 山姆總部遭陸官方約談

鋸牙、剪尾…重慶男虐狗 逾百人連夜抗議 促公安徹查

「遇見小麵」創辦人致歉 將「渝見小麵」商標無償贈予夫妻店

日發上千單 仿品「迪小儂」涉事店鋪關停、倉庫遭封

相關新聞

港推進五年規畫對接十五五 夏寶龍今赴港考察

香港政府昨發布諮詢文件，就香港五年規畫展開為期兩個月諮詢，目標是在第三季度公布正式規畫。港府稱，香港的五年規畫對接中國大陸的十五五規畫，並非取代自由市場，亦非奉行計畫經濟。特首李家超稱這是歷史性一步，意義重大。

中越總理通話 同意管控海上分歧

中國大陸和越南兩國總理昨通電話，一致同意推動基礎設施互聯互通、妥善管控海上分歧。

緬甸趨穩 敏昂萊以總統身分訪陸 將與習近平會談

緬甸總統敏昂萊昨日下午抵達北京，開啟為期五天的訪問行程，這是軍人出身的敏昂萊今年四月宣誓就職總統以來，首次以文職領導人身分對中國大陸進行國是訪問，期間將與大陸國家主席習近平會談。大陸外交部日前表示，期待透過敏昂萊此訪，推動中緬命運共同體建設取得更多務實成果。

美商山姆在陸食安連環爆 遭監管約談後「乖了」

因老鼠、活蛆、重金屬超標等食安問題連環爆，大陸國家市場監督管理總局近日約談了美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）旗下山姆會員商店中國總部的負責人，要求山姆嚴防全鏈條食品安全風險，切實保障公眾飲食安全。山姆方面回應稱「深刻反思並誠懇接受」，並指已成立專項整改工作組。

尋求連任？李家超口風緊

香港南華早報十五日報導，香港特首李家超沒有正面回應是否尋求連任的問題，並稱他專注於在本屆任期最後一年完成更多工作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。