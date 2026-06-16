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尋求連任？李家超口風緊

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
香港特首李家超。中通社
香港特首李家超。中通社

香港南華早報十五日報導，香港特首李家超沒有正面回應是否尋求連任的問題，並稱他專注於在本屆任期最後一年完成更多工作。

綜合路透、新加坡聯合早報，李家超接受南華早報訪問時說：「在政治領域，一年時間很長。」對於是否將任期再延長五年的問題，他沒有正面回應，而是把焦點轉向他認為能夠確保施政延續性的工作。

當被問及是否正在為明年七月開始的第二個任期做準備時，李家超說：「我認為現在不應該考慮這個問題。我的意思是，到時候我自然會知道。」

他說，香港特區政府目前正專注於確保施政延續性。香港計畫在二○二六年底前推出首份「五年規畫」，以進一步與中國大陸的政策制定模式接軌。

星島網報導，李家超十二日受訪時稱，編制五年規畫，通常需要耗時十八個月至兩年進行前期籌備。儘管這是香港首次制訂此類長期發展藍圖，但目前的編制進度優於預期，預計港府可加快推進相關工作，有可能將發布時間提早至第三季末。

李家超強調，首份五年規畫將為香港提供清晰的發展方向，使市民了解特區政府的施政重點。同時，未來港府每年的施政報告也將與這份五年規畫對接。

李家超 香港 港府

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