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港推進五年規畫對接十五五 夏寶龍今赴港考察

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導
港府昨公布，中共中央港澳辦主任夏寶龍（中）將於十六日至十七日到香港考察。圖為二○二四年他在香港考察，右為香港特首李家超。中新社資料照
港府昨公布，中共中央港澳辦主任夏寶龍（中）將於十六日至十七日到香港考察。圖為二○二四年他在香港考察，右為香港特首李家超。中新社資料照

香港政府昨發布諮詢文件，就香港五年規畫展開為期兩個月諮詢，目標是在第三季度公布正式規畫。港府稱，香港的五年規畫對接中國大陸的十五五規畫，並非取代自由市場，亦非奉行計畫經濟。特首李家超稱這是歷史性一步，意義重大。

港府昨也公布，中共中央港澳辦主任夏寶龍將於十六日至十七日到香港，就香港對接十五五規畫及推動北部都會區建設，進行考察調研。

港府政制及內地事務局長謝小華說，會以大陸十五五規畫作為重要指引，對接十五五規畫為香港帶來的龐大機遇，融入及服務中國大陸發展大局。謝小華稱，香港的五年規畫將由大政策入手，公布清晰願景及戰略部署，令市場發展更穩定及清晰，香港將堅持落實「一國兩制」、「市場主導、政府推進」核心原則。會將五年規畫和施政報告及財政預算案有機結合。香港五年規畫是頂層、策略性方案，不會有過多細化政策指標，每年的施政部署及財政資源優先分布，會推進五年規畫的重點發展及願景。

港府昨發布諮詢文件，分六部分，包括加快北部都會區建設；經濟、金融及貿易；創科及產業發展；民生及社會發展；區域合作發展，及文體旅協同發展等，邀各界提出意見。

針對北都，提到五年規畫應以「規畫先行、基建帶動、產業導入、民生為本」為原則，並提出五個政策方向，包括以原址用地、片區開發等方法，加快建設北都；促進大學城與區內產業園、科研機構等，強化「產學研」發展；以及透過重建及活化，結合北都及其他發展區，推動舊區更新。

民生部分，提出五年規畫應在維持社會穩定及提升公共服務效能基礎上，回應人力供應變化及經濟、社會需求。

香港 港府 中國大陸

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