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中越總理通話 同意管控海上分歧

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
中國大陸國務院總理李強。美聯社
中國大陸國務院總理李強。美聯社

中國大陸和越南兩國總理昨通電話，一致同意推動基礎設施互聯互通、妥善管控海上分歧。

大陸外交部發布，國務院總理李強昨日上午應約同越南總理黎明興通電話。李強在通話中說，大陸國家主席習近平四月和來訪的越共總書記兼國家主席蘇林會晤，就構建更高水準具有戰略意義的中越命運共同體達成共識。近段時期，兩國各部門各地方加緊推進訪問成果落實，取得積極進展。

李強指出，中方願同越南對接發展戰略，推動兩國貿易不斷擴面提質，推進基礎設施互聯互通，加快跨境經濟合作區建設，拓展能源礦產、數位經濟、人工智慧、金融等領域合作，實現更高水準互利共贏。雙方要共同辦好中越旅遊合作年等活動，落實小而美民生項目，妥善管控海上分歧，強化兩國友好民意基礎。

針對當前國際局勢，李強說，當前全球單邊主義、保護主義抬頭，中方願同越方加強在聯合國、世貿組織等多邊機制協調配合，相互支持辦好今明兩年的亞太經合組織會議（ＡＰＥＣ），推動建設開放型亞太經濟，維護自由貿易和經濟全球化。

越通社報導，黎明興強調越南黨、國家始終將對中關係視為一貫主張、客觀要求和戰略選擇，是越南獨立、自主、自強、多邊化、多樣化對外路線中的頭等優先。他建議雙方進一步鞏固戰略互信，辦好高層接觸、交流及各項合作機制，特別是兩國外交、國防、公安「三＋三」戰略對話機制；推動基礎設施互聯互通，形成多式聯運體系，優先鐵路合作，加強與其他國家和地區的聯繫。雙方還就共同關心的國際和地區問題交換意見，一致同意更好地管控分歧，維護海上和平穩定，為各自國家發展鞏固有利環境。

李強 國務院 習近平

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