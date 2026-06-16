緬甸趨穩 敏昂萊以總統身分訪陸 將與習近平會談

緬甸總統敏昂萊昨日下午抵達北京，開啟為期五天的訪問行程，這是軍人出身的敏昂萊今年四月宣誓就職總統以來，首次以文職領導人身分對中國大陸進行國是訪問，期間將與大陸國家主席習近平會談。大陸外交部日前表示，期待透過敏昂萊此訪，推動中緬命運共同體建設取得更多務實成果。

大陸外交部發言人林劍日前表示，應大陸國家主席習近平邀請，敏昂萊於十五日至十九日對大陸進行國是訪問，除了習近平將與他會談，大陸國務院總理李強、全國人大常委會委員長趙樂際也將分別會見。

林劍說，中緬是傳統友好鄰邦和命運共同體。建交七十六年來，雙方秉持共同倡導的和平共處五項原則精神，同甘共苦、守望相助、團結協作，中緬關係取得長足進展。

中方期待同緬方一道，通過敏昂萊這次訪問，賡續傳統胞波（緬甸語，指同胞兄弟）情誼，深化全面戰略合作，推動中緬命運共同體建設取得更多務實成果，更好造福兩國人民。

敏昂萊在今年四月透過軍方主導的選舉當選總統，改以文人身分繼續掌權。此前，他是緬甸武裝部隊總司令，並在二○二一年推翻翁山蘇姬所領導的民選政府，將她拘禁並解散其政黨，導致緬甸陷入長年內戰。

陸盼緬保護中資 管控邊境犯罪

在緬甸局勢趨穩後，北京的外交策略從早前對緬甸軍政府的一度保持距離，轉向務實接觸。中通社引述香港亞洲研究中心主任彭念指出，中緬之間存在「很多問題」需要解決，首先是「一帶一路」下的中緬經濟走廊，由於緬北的衝突一直處於相對停滯狀態，預料敏昂萊此行會論及此事。

彭念並指，在緬甸民族和解的進程中，中方希望持續發揮勸和促談作用；另一方面，需要緬甸新政府盡可能保障大陸在緬甸的大型建設項目的安全性。另有分析指，透過此行達成共識，有助於管控東南亞地區的網賭電詐、毒品等跨國犯罪問題。

若得中印認可 料東協也會跟進

敏昂萊此行，則是為了爭取北京的政治支持。在訪陸之前，敏昂萊就任總統後的首訪前往了印度。彭念分析，這凸顯敏昂萊要在中、印兩大周邊鄰國之間保持平衡，並期待獲取認同，在中、印都接受他後，其政權就會逐漸被認可，預計接下來東協也會承認。

敏昂萊此次訪陸前，緬甸外長丁貌瑞本月初已訪問大陸，並與大陸外長王毅舉行會談。王毅當時說，中方支持緬方積極推進國內和平和解，支持緬方維護國家的主權、安全和發展利益。