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鄭麗文稱九二共識與一國兩制無關 陸委會：刻意模糊焦點並不足取

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
陸委會在回應國民黨主席鄭麗文說法時強調，中共當年已將「九二共識」、「一國兩制」及「兩制台灣方案」合為一體，根本沒有中華民國的生存空間。 記者張鈺琪／攝影
陸委會在回應國民黨主席鄭麗文說法時強調，中共當年已將「九二共識」、「一國兩制」及「兩制台灣方案」合為一體，根本沒有中華民國的生存空間。 記者張鈺琪／攝影

國民黨主席鄭麗文15日在美國洛杉磯發表演講時表示，「九二共識」與「一國兩制」沒有關係，並指民進黨刻意曲解大陸國家主席習近平2019年的相關談話。陸委會同日回應，中共當年已將「九二共識」、「一國兩制」及「兩制台灣方案」合為一體，根本沒有中華民國的生存空間，鄭麗文刻意模糊焦點，並不足取。

鄭麗文15日於洛杉磯美西華人學會發表「美中台和平繁榮之旅」專題演講。她表示，「九二共識」原始版本並沒有「一國兩制」，民進黨刻意將習近平2019年的演講斷章取義，並宣稱中共片面改變「九二共識」內涵、將其與「一國兩制」掛鉤，這完全不是事實。

鄭麗文並稱，習近平2019年「絕對沒有這樣講」，但是「九二共識因此背了黑鍋」。

對此，陸委會15日下午透過書面資料回應，習近平2019年提出的「習五條」，將「九二共識」定義為「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」，並倡議探索「兩制台灣方案」，就是將「九二共識」、「一國兩制」及「兩制台灣方案」合為一體，根本沒有中華民國生存的空間。

陸委會並表示，中共的對台政策就是要比照香港，用「兩制台灣方案」治理台灣，這也是習近平在2019年「告台灣同胞書40周年紀念講話」所強調的重點。

陸委會稱，鄭麗文主席明知台灣民眾反對「一國兩制」，刻意模糊焦點，並不足取。

九二共識 一國兩制 鄭麗文 陸委會

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