快訊

北市文山區傳工安意外 55歲工人慘遭鋼材重壓受困當場死亡

打破理組神話！文組生「十年磨一劍」熬出200萬年薪 她勉勵：別自覺矮人一截

聽新聞
0:00 / 0:00

被問是否爭取連任 港特首李家超：時機到就會知道

中央社／ 台北15日電
香港特區行政長官李家超。中通社
香港特區行政長官李家超。中通社

香港將於2027年舉行下一屆特首選舉。香港特首李家超日前接受訪問，被追問是否爭取連任時表示，這非現時應該考慮的問題，時機到時便會知道。

李家超本屆特首任期從2022年7月1日至2027年6月30日。香港南華早報14日刊登李家超的專訪，對於是否爭取連任，李家超表示，在政治上，一年是一段很長的時間，可以完成很多事情，很多事情都可以在一年內發生。

李家超又表示，他現在專注於在任期最後一年完成更多事情。他對於香港未來經濟發展感到正面。

他表示，擔任行政長官是一項無私奉獻的使命，應該竭盡全力為香港的整體利益服務。香港的利益較他個人利益重要。

當李家超再被追問是否競逐連任時，他表示，「我現在沒有考慮這個問題。時機到就會知道」。

星島日報今天報導，中共中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍16日到香港考察2天，預料與香港制定首份「五年規畫」有關。

國務院 李家超 香港

延伸閱讀

傳夏寶龍明訪港 關注香港首份「五年規劃」編製工作

夏寶龍明到港考察 涉五年規畫

香港5年規畫諮詢 財爺：AI+、金融+廣納意見

香港拓航空版圖 與巴西擴雙邊航權 計連接220航點超疫前

相關新聞

史瓦帝尼共產黨：將設法瓦解史國王室與台灣的利益連結

台灣與非洲唯一邦交國史瓦帝尼的外交關係近期受到關注。史瓦帝尼共產黨總書記庫內內（Thokozane Kunene）近日接受陸媒專訪時表示，史瓦帝尼因與台灣維持邦交，錯失大陸對非洲國家提供的零關稅貿易優惠；該黨將設法瓦解史國王室與台灣的利益連結，並希望學習北京處理分裂主義及應對外部勢力介入的經驗。

鄭麗文稱九二共識與一國兩制無關 陸委會：刻意模糊焦點並不足取

國民黨主席鄭麗文15日在美國洛杉磯發表演講時表示，「九二共識」與「一國兩制」沒有關係，並指民進黨刻意曲解大陸國家主席習近平2019年的相關談話。陸委會同日回應，中共當年已將「九二共識」、「一國兩制」及「兩制台灣方案」合為一體，根本沒有中華民國的生存空間，鄭麗文刻意模糊焦點，並不足取。

被問是否爭取連任 港特首李家超：時機到就會知道

香港將於2027年舉行下一屆特首選舉。香港特首李家超日前接受訪問，被追問是否爭取連任時表示，這非現時應該考慮的問題，時機...

陳玉珍邀張凌赫訪金門 陸委會：將評估兩岸互動情勢

海峽論壇13日在福建廈門舉行，國民黨立委陳玉珍今天在臉書發文說，她在海峽論壇期間，邀請陸劇「逐玉」男主角張凌赫到金門。對...

澳智庫指陸擴充極音速武器 陸外交部：嚴重戰略誤判

澳洲智庫洛伊研究所（Lowy Institute）14日發布報告，指大陸正擴充極音速武器庫，提升對澳洲的打擊能力。大陸外交部15日回應稱，大陸發展軍力是為維護國家主權、安全及發展利益，不針對任何國家，並批評相關報告是對大陸的「嚴重戰略誤判」。

美伊就首階段諒解備忘錄達共識 陸外交部：歡迎

伊朗最高國家安全委員會15日凌晨發表聲明，正式確認美伊已就停戰諒解備忘錄達成共識，以結束戰爭。雙方並同意立即、永久停止包括黎巴嫩境內在內的各戰線軍事行動。大陸外交部15日表示，中方對此表示歡迎，並讚賞巴基斯坦所做的斡旋努力，希望美伊如期簽署相關備忘錄，透過對話談判解決問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。