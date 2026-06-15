被問是否爭取連任 港特首李家超：時機到就會知道

香港將於2027年舉行下一屆特首選舉。香港特首李家超日前接受訪問，被追問是否爭取連任時表示，這非現時應該考慮的問題，時機到時便會知道。

李家超本屆特首任期從2022年7月1日至2027年6月30日。香港南華早報14日刊登李家超的專訪，對於是否爭取連任，李家超表示，在政治上，一年是一段很長的時間，可以完成很多事情，很多事情都可以在一年內發生。

李家超又表示，他現在專注於在任期最後一年完成更多事情。他對於香港未來經濟發展感到正面。

他表示，擔任行政長官是一項無私奉獻的使命，應該竭盡全力為香港的整體利益服務。香港的利益較他個人利益重要。

當李家超再被追問是否競逐連任時，他表示，「我現在沒有考慮這個問題。時機到就會知道」。

星島日報今天報導，中共中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍16日到香港考察2天，預料與香港制定首份「五年規畫」有關。