鄭麗文稱九二共識非一國兩制 陸委會：無ROC空間

針對中國國民黨主席鄭麗文表示，九二共識與「一國兩制」一點關係都沒有，陸委會今天回應，2019年「習五條」將「九二共識、一國兩制、兩制台灣方案」合為一體，根本沒有中華民國生存的空間。

國民黨主席鄭麗文於當地時間14日於洛杉磯美西華人學會發表「美中台和平繁榮之旅」專題演講，鄭麗文表示，「九二共識」與「一國兩制」一點關係都沒有。

她又說，2019年中共總書記習近平的演講被民進黨刻意斷章取義簡化，「九二共識」的原始版本就沒有「一國兩制」，民進黨故意說中共片面改變「九二共識」的內涵，與「一國兩制」掛鉤，這完全不是事實，2019年習近平絕對沒有這樣講，但是「九二共識」因此背了黑鍋。

陸委會表示，2019年「習五條」將「九二共識」定義為「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」，並倡議「探索『兩制』台灣方案」，就是將「九二共識、一國兩制、兩制台灣方案」合為一體，根本沒有中華民國生存的空間。

陸委會最後說，眾所周知，中共的對台政策就是要比照香港，用「兩制台灣方案」治理台灣，這也是習近平在2019年「告台灣同胞書40周年紀念講話」所強調的重點。鄭麗文明知台灣民眾反對「一國兩制」，刻意模糊焦點，並不足取。