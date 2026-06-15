陳玉珍邀張凌赫訪金門 陸委會：將評估兩岸互動情勢

海峽論壇13日在福建廈門舉行，國民黨立委陳玉珍今天在臉書發文說，她在海峽論壇期間，邀請陸劇「逐玉」男主角張凌赫到金門。對此，陸委會表示，政府會評估兩岸互動情勢依程序處理。

陳玉珍今天在臉書上發布她與張凌赫的合照，說她誠摯邀請張凌赫到金門，親身感受金門獨特的人文風情與觀光魅力，也期待透過名人效應，進一步提升金門能見度，讓更多人認識金門、走進金門，共同帶動觀光發展與地方經濟。

今年海峽論壇舉辦期間，張凌赫現身在廈門舉辦的大會，他當時說，文化的力量總能連接起兩岸同胞的心，期待兩岸影視有更多合作。他也說，「海峽的距離擋不住同胞走親走近的交流步伐」，喊話更多台灣同胞跨越海峽到大陸走一走看一看，並為中華民族偉大復興奮鬥。

對於陳玉珍向張凌赫發起邀請，陸委會今天僅回應，兩岸交流個案，政府都會評估兩岸互動情勢依程序處理。

今年政府對海峽論壇的禁令升級，禁止地方政府參加海峽論壇，陳玉珍批評是限制兩岸交流，還稱「我們也可以統戰他們（中共）」。

陸委會副主委兼發言人梁文傑日前回應，請陳玉珍展示統戰對方的成果給大家看看。