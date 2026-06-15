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澳智庫指大陸擴充極音速武器 陸外交部：嚴重戰略誤判

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸外交部發言人林劍。（歐新社資料照）
大陸外交部發言人林劍。（歐新社資料照）

澳洲智庫洛伊研究所（Lowy Institute）14日發布報告，指大陸正擴充極音速武器庫，提升對澳洲的打擊能力。大陸外交部15日回應稱，大陸發展軍力是為維護國家主權、安全及發展利益，不針對任何國家，並批評相關報告是對大陸的「嚴重戰略誤判」。

大陸外交部發言人林劍15日主持例行記者會。有記者提問，洛伊研究所報告指出，大陸正擴充極音速武器庫，並增強對澳洲的打擊能力，中方對此有何評論。

林劍表示，我們注意到了相關的報導。中國堅持走和平發展道路，中國發展軍力是為了維護國家主權、安全和發展利益，不針對任何國家。他並稱，中國軍事力量的增長，是「世界愛好和平力量的增長」。

林劍說，你提到的有關報告，用「國強必霸」的邏輯鏡像中國，這是對中國嚴重的戰略誤判。奉勸有關機構停止渲染所謂「中國威脅」，客觀、公正、理性中國發展。

據法新社報導，洛伊研究所發布的最新報告指出，澳洲面臨的主要軍事威脅，包括大陸水面艦艇及潛艦搭載的飛彈，以及可從大陸本土打擊澳洲的新型中程彈道飛彈。

報告指，未來10年，隨著東風-27中程彈道飛彈，以及可能搭載傳統彈頭的洲際彈道飛彈服役數量增加，大陸對澳洲的打擊能力將進一步提升。

洛伊研究所國際安全項目主任羅傑文（Sam Roggeveen）表示，這份報告「既非鷹派也非鴿派，既不危言聳聽，也不盲目樂觀」。他認為，解放軍的發展是蘇聯解體以來，對澳洲安全影響最重大的事件，澳洲社會迫切需要就此展開更深入、充分的公共討論。

報導指，為因應大陸海軍快速擴張，以及美中摩擦升高，澳洲政府三年前重塑國防戰略，將重點放在嚇阻可能從澳洲北部方向逼近的對手。不過，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）領導的政府，一直不願公開討論澳洲本土遭直接攻擊的可能性。

報告認為，大陸切斷海底通訊電纜、發動網路攻擊及阻斷海上貿易的能力，仍是澳洲面臨的主要風險，但直接遭受打擊的威脅也「真實存在且日益增加」。

報告並指，若大陸將東風-26中程彈道飛彈部署於南海人工島礁，射程可涵蓋澳洲北部；如進一步部署有人或無人長程轟炸機，或將轟炸機及飛彈前推部署至鄰近澳洲的太平洋島嶼，對澳洲的威脅將「急劇升高」。

大陸 澳洲

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