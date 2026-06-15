美伊就首階段諒解備忘錄達共識 陸外交部：歡迎

伊朗最高國家安全委員會15日凌晨發表聲明，正式確認美伊已就停戰諒解備忘錄達成共識，以結束戰爭。雙方並同意立即、永久停止包括黎巴嫩境內在內的各戰線軍事行動。大陸外交部15日表示，中方對此表示歡迎，並讚賞巴基斯坦所做的斡旋努力，希望美伊如期簽署相關備忘錄，透過對話談判解決問題。

據央視新聞報導，大陸外交部發言人林劍15日主持例行記者會。有記者提問，巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）當天稍早宣布，經與美伊雙方談判後，兩國已達成協議，並宣布在包括黎巴嫩境內在內的所有戰線立即、永久停止軍事行動，美伊隨後也證實相關協議，中方對此有何評論。

林劍表示，中方對美國和伊朗就第一階段諒解備忘錄內容達成一致表示歡迎，並對巴基斯坦所做的斡旋努力表示讚賞。

林劍稱，中方希望美伊如期簽署第一階段諒解備忘錄，希望相關各方堅持和平選擇，通過對話談判解決問題。中方願同國際社會一道，為早日恢復中東海灣地區和平安寧，繼續發揮積極作用。

另有外媒記者提問，美國總統川普批評以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu），指以色列試圖干擾美伊談判進程；儘管內唐亞胡反對，美伊仍達成協議，中方如何看待以色列干擾談判及中東和平問題。

林劍重申，中方希望美伊如期簽署第一階段諒解備忘錄，並表示，中方將繼續秉持習近平主席「四點主張」的精神，為早日恢復中東海灣地區的和平安寧發揮積極作用。

針對美伊達成的諒解備忘錄包含重新開放荷莫茲海峽，林劍表示，荷莫茲海峽是用於國際航行的重要海峽，恢復海峽局勢穩定符合地區國家和國際社會的共同利益。

林劍指出，中方注意到，伊美雙方已達成的第一階段諒解備忘錄包含重開海峽等內容，希望海峽儘早恢復安全自由通行。中方願同地區國家和國際社會就有關問題保持溝通。