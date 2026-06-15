快訊

國內體壇震撼彈！上任僅3個月 國訓中心董事長林鴻道驚傳請辭

米格魯「個性太溫和」被飼主關戶外冷落1年 志工淚崩：牠沒忘記怎麼愛人

美伊真正難關才開始！美國國會磨刀霍霍 「更大攔路虎」仍靜悄悄

聽新聞
0:00 / 0:00

彭博：習近平調整對台手法 外交孤立取代軍機擾台、限縮多家外媒報導

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
賴清德總統5月20日發表執政2周年演說。路透
賴清德總統5月20日發表執政2周年演說。路透

彭博資訊15日報導，中國大陸國家主席習近平正調整對台施壓策略，逐步降低具挑釁性質的軍機擾台行動，改以外交硬仗，升高台灣的國際孤立；同時著眼於更大範圍的第一島鏈，鎖定日本與菲律賓周邊。令賴總統處境更棘手的是，本世紀以來，台灣歷任總統第一任期至此都已過境美國本土，但賴總統上任至今原定的過境安排從2025年夏天延宕至今。

歐亞集團資深分析師陳杰瑞（Jeremy Chan，譯音）表示：「北京很可能已認定，過去的灰色地帶施壓不僅有損自身國際形象，還可能反而替台灣爭取更多國際支持。」他補充，北京真正的目標是讓賴總統在2028年大選中敗選；在此之前，中國將持續試圖在國際舞台孤立賴總統，削弱他在國內的支持。

彭博引述台灣統計指出，截至今年5月，中國軍機穿越台灣海峽中線的日均架次為5架，僅為2025年同期的一半。3月，北京連續7天未派任何戰機接近台灣，創下非颱風期間最長紀錄。相較之下，中國在2024年底高峰時，曾單日派出153架軍機接近台灣。

此外，北京今年尚未在台灣周邊舉行大規模軍演，並展示不必動用解放軍也能施壓的新戰術。中國交通運輸部上周首次在台灣以東海域進行巡查，透過測量船與消防船宣示中共的領土主張。

與此同時，北京升高在國際舞台封殺賴清德總統的力道。

先前美媒披露，北京在今年2月以發表賴總統訪問為由，驅逐紐約時報記者王月眉（Vivian Wang）。

彭博指出，紐時並非孤例。4名知情人士透露，法新社2月刊出賴總統專訪後，中國外交部先向法新社表達不滿，後續拒絕讓法新社記者採訪重大政治與外交活動。深度關注中國政治與科技的外媒The Wire China 5月也披露，中方拒絕旗下新記者的簽證。

法新社亞太地區總監曼維爾（Michael Mainville）聲明表示：「法新社致力在中國實地採訪。希望中國當局持續提供本社記者所需採訪權限，以報導中國的重要新聞。」

知情人士透露，日經亞洲台北記者於2025年5月專訪賴總統後，北京曾警告日經將面臨後果，此後日經申請長期記者簽證均未獲批准。日經拒絕置評。

在台灣前任領導人任內，這類訪問大多只引發北京口頭抗議。賴總統自2024年1月上任至今已接受6次海外媒體訪問，比蔡英文同期的4次更多。

賴總統的出訪與外交計畫也接連受阻。5月訪問史瓦帝尼遭北京罕見跨洲阻撓航線。6月稍早，中國還首度制裁曾訪台的紐西蘭國會議員。

中國傳媒研究計畫主任班志遠（David Bandurski）表示：「中國正對那些挑戰其主權主張，或讓賴政府獲得正當性的人，祭出實質後果。北京似乎對賴總統抱有特別深的敵意。」

習近平 彭博 外交 中共

延伸閱讀

國安人士：中國假執法真擴張 推第一島鏈內海化戰略

制裁菲律賓防長後 陸官媒暗示下一步將對其家族事業下手

戰略誤判 守土、抗中兩頭空

史瓦帝尼共產黨：將設法瓦解史國王室與台灣的利益連結

相關新聞

史瓦帝尼共產黨：將設法瓦解史國王室與台灣的利益連結

台灣與非洲唯一邦交國史瓦帝尼的外交關係近期受到關注。史瓦帝尼共產黨總書記庫內內（Thokozane Kunene）近日接受陸媒專訪時表示，史瓦帝尼因與台灣維持邦交，錯失大陸對非洲國家提供的零關稅貿易優惠；該黨將設法瓦解史國王室與台灣的利益連結，並希望學習北京處理分裂主義及應對外部勢力介入的經驗。

澳智庫指陸擴充極音速武器 陸外交部：嚴重戰略誤判

澳洲智庫洛伊研究所（Lowy Institute）14日發布報告，指大陸正擴充極音速武器庫，提升對澳洲的打擊能力。大陸外交部15日回應稱，大陸發展軍力是為維護國家主權、安全及發展利益，不針對任何國家，並批評相關報告是對大陸的「嚴重戰略誤判」。

美伊就首階段諒解備忘錄達共識 陸外交部：歡迎

伊朗最高國家安全委員會15日凌晨發表聲明，正式確認美伊已就停戰諒解備忘錄達成共識，以結束戰爭。雙方並同意立即、永久停止包括黎巴嫩境內在內的各戰線軍事行動。大陸外交部15日表示，中方對此表示歡迎，並讚賞巴基斯坦所做的斡旋努力，希望美伊如期簽署相關備忘錄，透過對話談判解決問題。

彭博：習近平調整對台手法 外交孤立取代軍機擾台、限縮多家外媒報導

彭博資訊15日報導，中國大陸國家主席習近平正調整對台施壓策略，逐步降低具挑釁性質的軍機擾台行動，改以外交硬仗，升高台灣的國際孤立；同時著眼於更大範圍的第一島鏈，鎖定日本與菲律賓周邊。令賴總統處境更棘手的是，本世紀以來，台灣歷任總統第一任期至此都已過境美國本土，但賴總統上任至今原定的過境安排從2025年夏天延宕至今。

制裁菲律賓防長後 陸官媒暗示下一步將對其家族事業下手

大陸國台辦2026年1月7日宣布將內政部長劉世芳列為「台獨頑固分子」並實施制裁後，任職於大陸台企的劉世芳外甥顏文群隨後也遭受波及，並於日前被公司解職。中國大陸目前正以相同手法對付菲律賓國防部長特奧多羅。大陸外交部6月11日宣布對特奧多羅實施制裁，大陸官媒暗示，下一步將對其家族龐大的事業版圖下手。

美駐華使領館連發3警示 提醒美國公民赴陸有風險

大陸外交部12日證實，美籍緬甸學者敏辛（Min Zin，譯音）因涉嫌從事間諜活動，遭大陸當局採取刑事強制措施。美國駐華大使館及領事館隨後接連發布3則赴陸風險提醒，警告美國公民登陸可能面臨任意執法、拘禁、逮捕及限制出境；具華裔背景、持大陸旅行或身分證件，或與美國政府及相關機構有聯繫者，也可能受到影響。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。