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制裁菲律賓國防部長後 陸官媒暗示下一步將對家族事業下手

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
大陸外交部日前宣布對菲律賓國防部長特奧多羅實施制裁，官媒則暗示，下一步還將對特奧多羅家族龐大的事業版圖下手。（美聯社）
大陸外交部日前宣布對菲律賓國防部長特奧多羅實施制裁，官媒則暗示，下一步還將對特奧多羅家族龐大的事業版圖下手。（美聯社）

大陸國台辦2026年1月7日宣布將內政部長劉世芳列為「台獨頑固分子」並實施制裁後，任職於大陸台企的劉世芳外甥顏文群隨後也遭受波及，並於日前被公司解職。中國大陸目前正以相同手法對付菲律賓國防部長特奧多羅。大陸外交部6月11日宣布對特奧多羅實施制裁，大陸官媒暗示，下一步將對其家族龐大的事業版圖下手。

中共外交部11日晚間以發言人名義發布新聞稿稱，「菲律賓國防部長特奧多羅多次發表涉華謬論，損害中方正當利益，破壞中菲兩國關係。為維護中國國家主權、安全、發展利益，中方決定，禁止特奧多羅及其配偶、子女入境中國內地和香港、澳門，禁止中國境內的組織、個人與特奧多羅及其配偶、子女進行任何交易、合作等活動。」

對此，特奧多羅於次日回應稱，面對中國的「惡行」，他將繼續履行職責。他表示，「這正是他們對那些揭露其欺瞞行徑、說出真相的人所做的事......我只會繼續履行我的職責，在他們於本國以及我們海域所犯下的惡行面前，捍衛我們的國家。」

大陸外交部11日宣布的制裁對象為特奧多羅本人及其配偶及子女，但央視旗下新媒體《玉淵譚天》15日則發表題為「首次制裁外國現任國防部長，中方下一步會怎麼出手？」的文章暗示，特奧多羅家族成員龐大的事業版圖都將成為北京制裁的目標。

《玉淵譚天》稱，中方對特奧多羅及其親屬實施制裁，是中國首次對外國現任國防部長實施制裁，並稱「這次制裁，中方下了很大的決心」，代表中方已經覺得今後沒有條件、沒有必要再和他進行任何溝通。

文章指出，特奧多羅從來不只是國防部長。2014年來，他先後擔任菲律賓聯合銀行（BDO）的獨立董事，礦業公司射手座礦業（SMI）的董事會主席，以及地產企業阿爾法蘭德（Alphaland）的獨立董事，常年活躍在菲律賓金融、礦業、地產等多個關鍵領域。

《玉淵譚天》表示，特奧多羅出身菲律賓老牌政治家族，父親曾是菲律賓社會保障系統負責人，母親曾是菲律賓議員，家族長期活躍於政商兩界。他的長輩曾長期掌控菲律賓知名綜合企業「生力集團」。這家公司業務覆蓋食品飲料、能源基建等領域。

「制裁的重點，不再只是讓政客承擔外交壓力，而是讓整個利益網絡重新計算對華挑釁的成本」，《玉淵譚天》強調，「任何與特奧多羅所在的家族、資本網絡保持深度關聯的主體，都必須重新評估自己的選擇」。

《玉淵譚天》這篇文章還附上兩張圖表，一張是特奧多羅的部分關係網，另一張是特奧多羅母系家族關聯商業版圖，警告意味濃厚。《玉淵譚天》除在文章最後稱，「今天，只是第一步。」這篇文章還強調，「未來，如果還有（菲律賓）議員、軍方高層持續推動類似反華議程，同樣存在被制裁的可能」。

大陸官方媒體15日公布菲律賓國防部長特奧多羅的部分關係圖，警告意味濃厚。（圖／取自《玉淵譚天》微信公眾號）
大陸官方媒體15日公布菲律賓國防部長特奧多羅的部分關係圖，警告意味濃厚。（圖／取自《玉淵譚天》微信公眾號）

《玉淵譚天》公布特奧多羅母系家族關聯商業版圖，這些企業未來也可能成為中共下一波制裁目標。（圖／取自《玉淵譚天》微信公眾號）
《玉淵譚天》公布特奧多羅母系家族關聯商業版圖，這些企業未來也可能成為中共下一波制裁目標。（圖／取自《玉淵譚天》微信公眾號）

菲律賓 外交部

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