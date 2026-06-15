美駐華使領館連發3警示 提醒美國公民赴陸有風險

大陸外交部12日證實，美籍緬甸學者敏辛（Min Zin，譯音）因涉嫌從事間諜活動，遭大陸當局採取刑事強制措施。美國駐華大使館及領事館隨後接連發布3則赴陸風險提醒，警告美國公民登陸可能面臨任意執法、拘禁、逮捕及限制出境；具華裔背景、持大陸旅行或身分證件，或與美國政府及相關機構有聯繫者，也可能受到影響。

美國駐華使領館13日發布「雙重國籍」及「限制出境與拘留」兩項提醒，15日再發布「華裔背景與美國政府關聯」警示，連日提醒美國公民注意赴陸風險。

「限制出境與拘留」警示指出，大陸任意執行當地法律，可能導致當事人遭到拘禁、逮捕或限制出境。大陸當局可能以各種理由實施出境禁令，且缺乏清楚、透明的司法程序加以解決。

另一項「雙重國籍」警示指出，大陸不承認雙重國籍。美國公民若使用大陸簽發的旅行證件，包括台胞證或旅行證入境，或仍持有有效的大陸身分證件，例如身分證或戶口本，將妨礙美國政府在當事人遭遇限制出境、拘禁或失蹤時提供領事服務。

美國駐華使領館15日再發布「華裔背景與美國政府關聯」提醒，指出大陸政府可能針對具有華裔背景的美國公民。

警示稱，可能受到影響者包括涉及商業糾紛、與美國企業有關聯，以及與美國執法機構、美國軍方或美國情報機構有聯繫的人士。

此外，參與美國政府資助項目的人員，以及過去或目前與美國政府有關聯者，也可能受到影響。

相關警示發布前，大陸外交部12日證實，擁有美國籍的緬甸政治研究員敏辛（Min Zin，譯音），因涉嫌從事危害大陸國家安全的間諜活動，已遭採取刑事強制措施。

敏辛是「緬甸戰略與政策研究所」（Institute for Strategy and Policy–Myanmar，ISP-M）創辦人兼執行主任。該機構總部設於泰國清邁，是一家無黨派、非政府的獨立智庫，研究項目涵蓋緬甸政治、民主進程及緬中關係。

該研究所目前推動的研究項目包括大陸研究計畫，內容聚焦緬中關係及大陸對緬甸政治與社會的影響。截至2024年，該計畫已發布兩輪「中國調查」研究成果。

據紐約時報報導，敏辛6月3日在雲南昆明失蹤。大陸外交部並未公布他遭拘留的具體時間、地點及涉案細節，僅表示已將相關情況通知美國駐廣州總領事館。

美國國務院向美國之音表示，已注意到一名美國公民在大陸遭拘留的消息，並強調美國公民的安全與保障是首要任務。每當美國公民遭到拘留，美方都會努力提供相應的領事協助，但受聯邦隱私法律限制，無法進一步評論。

華盛頓智庫史汀生中心中國項目主任孫韻表示，大陸以國家安全為由拘留美籍學者的情況較為罕見。敏辛案的具體情況仍不明朗，但無疑為美中關係帶來新的不確定性。

敏辛遭拘留之際，緬甸總統敏昂萊（Min Aung Hlaing）15日下午抵達北京，展開為期5天的國是訪問。這也是敏昂萊當選總統後，首度以總統身分訪問大陸。