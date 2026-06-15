國安局設中國民眾聯繫窗口 學者：敵對共存下嚇阻

針對國安局昨天宣布開設「中國民眾聯繫窗口」，兩岸學者看法迥異。中國學者宣稱，要「築牢全民國家安全防線」，讓各類策反無處遁形；台灣學者則認為，兩岸處於「敵對共存」狀態，這是全球慣常的情報手法，是某種程度的嚇阻。

國安局14日表示，為廣泛蒐集中國政治、軍事、經濟等情資，參考美國、英國、以色列等國情報機關做法，建置完成「中國民眾聯繫窗口」，中國民眾進入網頁後將區分位於境內或海外地區，並遵照6項安全指引，完成聯繫登錄。

在此之前，美國中央情報局（CIA）分別於今年1、2月間公開發布影片徵求情報，訴求對象分別為中國官員及軍人。

台灣大學中國大陸研究中心主任蔡季廷今天對開設「中國民眾聯繫窗口」表示，這是全球慣常的情報手法，儘管尚未得知政府的考量，但在情報工作上，這樣的公開做法是常見的，某種程度是要施展嚇阻與資訊擾亂，讓對方作決定時會擔心有人提供情報，提高做決定時的成本考量。

淡江大學兩岸關係研究中心主任洪耀南認為，兩岸現在處於是「敵對共存」的狀態，在政治、軍事上是敵對，而民間是共存，台灣與北京都很清楚這樣的界線。而中國大陸方面也有網站讓人檢舉台獨，這是相同的概念。

中共官媒環球時報今天報導，北京聯合大學政治學研究所所長、台灣研究院教授朱松嶺聲稱，這是「情報滲透操作」。大陸民眾需牢固樹立「總體國家安全觀」，築牢「全民國家安全防線」，讓各類滲透、策反、破壞活動無處遁形。