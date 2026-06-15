快訊

0615-0621「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「幸運兒上身」：金錢磁場強到嚇一跳

世足賽／韓國網紅遭「拉眼角」歧視 墨西哥協會會長致歉請辭

川普輸很大？外媒解析美伊協議 「僅止血非療傷」伊朗籌碼不減反增

聽新聞
0:00 / 0:00

澳智庫：陸飛彈已可打擊澳洲北部 未來10年威脅將升高

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
澳洲智庫報告指出，大陸若從南海島礁部署彈道飛彈，目前已可打擊澳洲北部。圖為中共於2025年9月3日大閱兵時展示的高超音速飛彈東風-26D。（中新社）
澳洲智庫報告指出，大陸若從南海島礁部署彈道飛彈，目前已可打擊澳洲北部。圖為中共於2025年9月3日大閱兵時展示的高超音速飛彈東風-26D。（中新社）

澳洲智庫洛伊研究所（Lowy Institute）最新報告指出，大陸若從南海島礁部署彈道飛彈，目前已能打擊澳洲北部；未來10年，隨著東風-27（DF-27）中程彈道飛彈、遠程轟炸機及潛艦等武器持續發展，對澳洲本土的直接打擊能力將明顯擴大。不過，報告認為，澳洲近期面臨更直接的風險，仍是網路攻擊、海底通訊電纜遭破壞，以及海上貿易路線受到干擾。

洛伊研究所14日發布「了解中國對澳洲的軍事威脅」（Understanding the Chinese military threat to Australia）報告，評估解放軍目前及至2035年間在印太地區的遠程軍事能力。報告指，大陸對澳洲領土的直接打擊威脅「真實存在且持續升高」，主要可能來自水面艦艇、潛艦發射的飛彈，以及未來從大陸本土發射的東風-27中程彈道飛彈。

報告稱，大陸若將東風-26（DF-26）中程彈道飛彈部署於南海人工島礁，射程已可涵蓋澳洲北部。至於東風-27，美國國防部先前估計射程約5000至8000公里；隨著相關飛彈服役數量增加，以及大陸可能發展搭載傳統彈頭的洲際彈道飛彈，從大陸本土打擊澳洲的能力將在未來10年進一步增強。

不過，報告也指出，目前公開資料尚無確切證據顯示，大陸已部署可從本土發射、並覆蓋澳洲全境的傳統彈頭飛彈。報告強調，這項研究聚焦大陸具備的軍事「能力」，而非北京是否具有攻擊澳洲的「意圖」。

報告認為，兩項發展可能使對澳洲的直接打擊威脅「迅速且大幅升高」。其一是大陸部署正在研發的新型遠程轟炸機，包括有人或無人機型；其二則是將現有轟炸機與飛彈前推部署至更靠近澳洲的基地。

洛伊研究所指出，大陸至少自2018年起便積極尋求在太平洋島國取得基地安排。若大陸在相關島國建立軍事基地，澳洲中部將進入轟炸機作戰半徑，解放軍也能更頻繁地發動相關行動。

然而，報告稱，澳洲短期內最嚴重的安全威脅，並不需要大陸武器直接命中澳洲本土。大陸目前已具備干擾澳洲海上貿易、切斷海底通訊電纜，以及對澳洲關鍵基礎設施發動複雜網路攻擊的能力。

報告指，澳洲約99%的國際貨物貿易量透過港口進出，多數航線須經印尼群島的狹窄水道。大陸海軍艦艇若從南海基地活動，可能對相關航線形成威脅；即使只是展現封鎖或攔截能力，也可能推高保險成本、嚇阻商船航行，並對澳洲經濟造成衝擊。

海底電纜也是澳洲的重要弱點。報告顯示，全球多數國際資料仍透過鋪設於海床的光纖電纜傳輸，而電纜位置大多公開，以避免船隻下錨時意外破壞，卻也因此更容易遭到蓄意破壞。

在網路安全方面，報告稱，大陸具備針對澳洲政府決策、供應鏈與關鍵基礎設施展開網路行動的能力，並可能在衝突前預先滲透通訊、能源或其他系統，待危機發生時啟動攻擊。

洛伊研究所並指，大陸海軍遠程活動的規模與頻率持續增加。2025年，解放軍海軍艦隊曾環繞澳洲航行，並在澳洲附近海域進行實彈演習。隨著航空母艦、驅逐艦、補給艦及核動力攻擊潛艦數量增加，大陸在澳洲周邊投射軍力的能力預料將進一步提升。

報告認為，大陸軍力擴張已削弱美國在印太地區的軍事優勢，也增加台海與南海的安全壓力。即使大陸沒有直接攻擊澳洲，其軍事崛起仍將改變區域力量平衡，迫使包括澳洲在內的國家重新調整國防與外交政策。

延伸閱讀

智庫：中國對澳洲直接打擊威脅日增 來自東風-27及南海築島

今年香會海底電纜安全受關注 童振源：台海有事，世界有事

國安人士：中國假執法真擴張 推第一島鏈內海化戰略

美伊戰爭爆發以來 BBC分析衛星影像「伊朗逾50處軍事設施受損」

相關新聞

史瓦帝尼共產黨：將設法瓦解史國王室與台灣的利益連結

台灣與非洲唯一邦交國史瓦帝尼的外交關係近期受到關注。史瓦帝尼共產黨總書記庫內內（Thokozane Kunene）近日接受陸媒專訪時表示，史瓦帝尼因與台灣維持邦交，錯失大陸對非洲國家提供的零關稅貿易優惠；該黨將設法瓦解史國王室與台灣的利益連結，並希望學習北京處理分裂主義及應對外部勢力介入的經驗。

澳智庫：陸飛彈已可打擊澳洲北部 未來10年威脅將升高

澳洲智庫洛伊研究所（Lowy Institute）最新報告指出，大陸若從南海島礁部署彈道飛彈，目前已能打擊澳洲北部；未來10年，隨著東風-27（DF-27）中程彈道飛彈、遠程轟炸機及潛艦等武器持續發展，對澳洲本土的直接打擊能力將明顯擴大。不過，報告認為，澳洲近期面臨更直接的風險，仍是網路攻擊、海底通訊電纜遭破壞，以及海上貿易路線受到干擾。

傳夏寶龍明訪港 關注香港首份「五年規劃」編製工作

據香港星島日報報導，中共中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍將於本周二（16日）赴港考察兩天，由於目前正值香港特區政府就首份「五年規劃」進行公眾諮詢。學者認為，夏寶龍此行料將就此聽取意見並作出指示。

中蒙外長會談公報 蒙古國：支持中國實現國家和平統一

中共外長王毅本月13日至15日訪問蒙古國，大陸外交部15日公布兩國外長會談聯合新聞公報。在公報中，蒙古國重申，「堅定奉行一個中國原則，始終認爲世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。反對『台灣獨立』，支持中國實現國家和平統一，並認爲涉藏、涉港、涉疆等問題是中國內政」。

今年香會海底電纜安全受關注 童振源：台海有事，世界有事

2026年香格里拉對話於5月底在新加坡落幕。駐新加坡代表童振源指出，表面上，由於美中在「川習會」後關係暫時降溫，各國對台海議題的公開發言較往年更為克制，甚至出現部分觀察家所稱的「避談台海」現象。然而，若深入檢視各國領袖、國防部長及智庫專家的發言內容，不難發現：台海和平穩定依然是印太安全架構中無法迴避的核心議題，而海底電纜等關鍵水下基礎設施安全，更已成為各國共同關切的新興戰略焦點。

對台新論 陸智庫拋「不統而統」概念

北京對台工作出現新概念？大陸中國社科院台灣研究所所長朱衛東近日在一場論壇表示，「統一之事急不得、慢不得，更等不得」。他提出，對台工作要避免「統一急躁」與「消極等待」，應因勢利導、積極作為，力爭形成「不統而統」大勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。