澳智庫：陸飛彈已可打擊澳洲北部 未來10年威脅將升高

澳洲智庫洛伊研究所（Lowy Institute）最新報告指出，大陸若從南海島礁部署彈道飛彈，目前已能打擊澳洲北部；未來10年，隨著東風-27（DF-27）中程彈道飛彈、遠程轟炸機及潛艦等武器持續發展，對澳洲本土的直接打擊能力將明顯擴大。不過，報告認為，澳洲近期面臨更直接的風險，仍是網路攻擊、海底通訊電纜遭破壞，以及海上貿易路線受到干擾。

洛伊研究所14日發布「了解中國對澳洲的軍事威脅」（Understanding the Chinese military threat to Australia）報告，評估解放軍目前及至2035年間在印太地區的遠程軍事能力。報告指，大陸對澳洲領土的直接打擊威脅「真實存在且持續升高」，主要可能來自水面艦艇、潛艦發射的飛彈，以及未來從大陸本土發射的東風-27中程彈道飛彈。

報告稱，大陸若將東風-26（DF-26）中程彈道飛彈部署於南海人工島礁，射程已可涵蓋澳洲北部。至於東風-27，美國國防部先前估計射程約5000至8000公里；隨著相關飛彈服役數量增加，以及大陸可能發展搭載傳統彈頭的洲際彈道飛彈，從大陸本土打擊澳洲的能力將在未來10年進一步增強。

不過，報告也指出，目前公開資料尚無確切證據顯示，大陸已部署可從本土發射、並覆蓋澳洲全境的傳統彈頭飛彈。報告強調，這項研究聚焦大陸具備的軍事「能力」，而非北京是否具有攻擊澳洲的「意圖」。

報告認為，兩項發展可能使對澳洲的直接打擊威脅「迅速且大幅升高」。其一是大陸部署正在研發的新型遠程轟炸機，包括有人或無人機型；其二則是將現有轟炸機與飛彈前推部署至更靠近澳洲的基地。

洛伊研究所指出，大陸至少自2018年起便積極尋求在太平洋島國取得基地安排。若大陸在相關島國建立軍事基地，澳洲中部將進入轟炸機作戰半徑，解放軍也能更頻繁地發動相關行動。

然而，報告稱，澳洲短期內最嚴重的安全威脅，並不需要大陸武器直接命中澳洲本土。大陸目前已具備干擾澳洲海上貿易、切斷海底通訊電纜，以及對澳洲關鍵基礎設施發動複雜網路攻擊的能力。

報告指，澳洲約99%的國際貨物貿易量透過港口進出，多數航線須經印尼群島的狹窄水道。大陸海軍艦艇若從南海基地活動，可能對相關航線形成威脅；即使只是展現封鎖或攔截能力，也可能推高保險成本、嚇阻商船航行，並對澳洲經濟造成衝擊。

海底電纜也是澳洲的重要弱點。報告顯示，全球多數國際資料仍透過鋪設於海床的光纖電纜傳輸，而電纜位置大多公開，以避免船隻下錨時意外破壞，卻也因此更容易遭到蓄意破壞。

在網路安全方面，報告稱，大陸具備針對澳洲政府決策、供應鏈與關鍵基礎設施展開網路行動的能力，並可能在衝突前預先滲透通訊、能源或其他系統，待危機發生時啟動攻擊。

洛伊研究所並指，大陸海軍遠程活動的規模與頻率持續增加。2025年，解放軍海軍艦隊曾環繞澳洲航行，並在澳洲附近海域進行實彈演習。隨著航空母艦、驅逐艦、補給艦及核動力攻擊潛艦數量增加，大陸在澳洲周邊投射軍力的能力預料將進一步提升。

報告認為，大陸軍力擴張已削弱美國在印太地區的軍事優勢，也增加台海與南海的安全壓力。即使大陸沒有直接攻擊澳洲，其軍事崛起仍將改變區域力量平衡，迫使包括澳洲在內的國家重新調整國防與外交政策。