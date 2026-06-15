民調：贊成兩岸政治談判比重下降 多數選擇維持現狀

桃園市國家發展教育基金會今天發表10年期追蹤民調指出，台灣民眾雖仍多數贊成兩岸政治談判，但已從2018年的7成8降為今年的6成2。至於希望達到的談判結果，10年來整體有4成4的受訪者選擇維持現狀，高於4成3的「北京承認台灣是一個國家」及僅3.2%的兩岸統一。

由桃園市國家發展教育基金會主辦、國立台灣大學社科院中國大陸研究中心合辦的「兩岸政治談判」民調發表會今天在台北舉行，內容為2015年以來針對兩岸政治談判進行的民意追蹤調查。這項調查原由台大社科院中國大陸研究中心進行，今年改由桃園市國家發展教育基金會接手，在今年5月上旬完成最新一次民調。

根據這份追蹤民調，10年來整體有71.7%的受訪者贊成兩岸政治談判。逐年來看，2018年贊成者為77.7%，達到高峰；但今年僅有61.6%，創下最低紀錄。這一結果顯示，台灣民眾雖然仍有過半數贊成兩岸政治談判，但持質疑態度者越來越多。

國家發展教育基金會專案研究員楊喜慧解釋，這主要是2018年是中國大陸自2008年起「黃金十年」的最後一年，綜合國力達到最高峰，吸引台灣民眾與其政治談判的意願。

楊喜慧說，2018年以後，中國大陸過去幾十年經濟成長的兩大超級引擎─人口紅利與房市反轉向下，加上美國總統川普第1個任期開展的美中貿易戰，使其經濟成長從「保六防線」降到「保五防線」，今年目標更是降到4.5到5。反觀台灣經濟成長率近幾年逐年上升，今年更可能達到兩位數，大大降低了台灣與北京政治談判的意願。顯示兩岸的發展差距，顯著地影響台灣人民的政治談判意願。

至於比較相信哪一個政黨、哪一名政治人物與對岸談判，這份調查顯示，整體而言，民進黨優於國民黨及其他政黨，前總統蔡英文又優於馬英九及其他政治人物，特別是2016及2020年蔡英文當選及連任總統當年，受到台灣民眾的信任達到高峰，都超過3成5以上；而民進黨當時受信任的程度更高於蔡英文，2020更高達前所未有的4成4左右。顯示不管是政黨或個人，贏得總統大選才能獲得台灣人民的信任去與中共談判。

至於台灣民眾希望達到的談判結果，根據這份調查，10年來整體有44.3%的受訪者選擇維持現狀；希望「北京承認台灣是一個國家，兩國建交」者達27%；承認「台灣是一個國家，兩岸和平互不侵犯，但不建交」者也有15.9%；至於希望統一者僅3.2%，統合（如歐盟、大英國協、大一中架構等）也僅4.1%。

楊喜慧說，值得注意的是，「希望北京承認台灣是國家」與「維持現狀」的選項旗鼓相當，這一結果值得國際社會重視，北京也應該認真地看待。

台大中國大陸研究中心主任蔡季廷解讀，台灣與中國想要的政治談判想像有所不同。台灣人民想要的是相當程度的主體性被承認地位，而中國要的是承認「一個中國」原則。也許民進黨跟國民黨都或多或少有政治談判的意願，但是跨出那一步仍是很困難的。