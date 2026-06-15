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拓展多元情資管道 國安局公布陸民眾聯繫窗口

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

國安局為廣泛蒐集中國政治、軍事、經濟及社會情資，依據《國家情報工作法》規定，並參考美國、英國、以色列等國情報機關做法，建置完成「中國民眾聯繫窗口」，便利中國大陸民眾主動聯繫及提供情資，期達到拓展多元情訊來源目的。

國安局表示，近年中國經濟發展面臨困境、政治統治維持高壓，加上社會民生問題叢生，激發民眾對現況不滿，已有越來越多人主動接觸我國相關單位，希望提供各類情資。國安局近日完成建置「中國民眾聯繫窗口」網頁，做為大陸民眾提供情資的安全管道。

鑒於中國政府嚴密網路監控及中製手機資安風險，國安局在聯繫窗口的網頁設計上，高度重視「資通安全」與「身分保密」。大陸民眾在進入網頁後，將區分位於「中國境內」或「海外」地區，並遵照6項安全指引，完成聯繫登錄的動作。

相關安全措施包括：使用外國品牌手機或平板、恢復原廠設定、連接不需要實名認證的 WIFI、使用 VPN 軟體與西方國家廠商的網路瀏覽器，以及開啟無痕或私密瀏覽模式。

在情資鑑研及運用部分，國安局針對大陸民眾提供的情資，將透過科技手段嚴謹篩濾，並由專業團隊進行評估與查證，以執行後續聯繫工作。

國安局開設「中國民眾聯繫窗口」網頁的同時，也製作1分鐘宣傳影片—「改變」。該影片以AI生成技術製成，描述大陸在極權體制下，公職人員目睹周遭同事無端遭到調查撤職，逐一從工作崗位消失，反應人人自危的不安氣氛，並鼓勵大陸境內或海外民眾積極提供情資，勇於做出改變。

國安局表示，未來將持續依據國際及中國大陸情勢變化，靈活檢討並精進相關情工活動，提供認同民主理念的中國大陸民眾運用，以深化對中國大陸情勢的蒐研工作，維護我國國家安全與利益。

國安局 情資 以色列

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