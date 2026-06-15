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傳夏寶龍明訪港 關注香港首份「五年規劃」編製工作

聯合報／ 大陸中心／即時報導
港府今年4月15日舉行全民國家安全教育日開幕典禮暨主題講座，中共中央港澳工作辦公室主任夏寶龍視訊致辭時即要求，香港應主動對接大陸「十五五」規劃。（中新社）
港府今年4月15日舉行全民國家安全教育日開幕典禮暨主題講座，中共中央港澳工作辦公室主任夏寶龍視訊致辭時即要求，香港應主動對接大陸「十五五」規劃。（中新社）

據香港星島日報報導，中共中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍將於本周二（16日）赴港考察兩天，由於目前正值香港特區政府就首份「五年規劃」進行公眾諮詢。學者認為，夏寶龍此行料將就此聽取意見並作出指示。

全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，相信中共中央希望透過此行了解港府和香港社會就香港未來發展的真知灼見。

今年4月15日，夏寶龍透過視訊在港府舉行的「國家安全教育日」活動發表講話時，要求香港「搶抓百年變局下的戰略機遇，主動對接國家『十五五』規劃」。香港特區政府隨後即宣布三名官員於當日啟程前往北京，就此拜會港澳辦。

2025年10月，中共二十屆四中全會通過《關於制定第十五個五年規劃的建議》後，香港特區行政長官李家超即透露，將制定第一個「香港五年規劃」。今年3月，中共全國「兩會」通過《十五五規劃綱要》後，李家超進一步表示將於今年內完成香港「一五」規劃。

BBC中文指出，「五年規劃」原稱「五年計劃」，是中共學習自蘇聯的計劃經濟發展模式。如今這套社會主義制度也將被應用到香港資本主義體系當中。

香港首份五年規劃本月15日正式展開為期兩個月的公眾諮詢，至8月14日結束，預計將於今年第三季末完成。

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