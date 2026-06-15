傳夏寶龍明訪港 關注香港首份「五年規劃」編製工作

2026年香格里拉對話於5月底在新加坡落幕。駐新加坡代表童振源指出，表面上，由於美中在「川習會」後關係暫時降溫，各國對台海議題的公開發言較往年更為克制，甚至出現部分觀察家所稱的「避談台海」現象。然而，若深入檢視各國領袖、國防部長及智庫專家的發言內容，不難發現：台海和平穩定依然是印太安全架構中無法迴避的核心議題，而海底電纜等關鍵水下基礎設施安全，更已成為各國共同關切的新興戰略焦點。

2026-06-15 08:03