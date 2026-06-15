史瓦帝尼共產黨：將設法瓦解史國王室與台灣的利益連結

台灣與非洲唯一邦交國史瓦帝尼的外交關係近期受到關注。史瓦帝尼共產黨總書記庫內內（Thokozane Kunene）近日接受陸媒專訪時表示，史瓦帝尼因與台灣維持邦交，錯失大陸對非洲國家提供的零關稅貿易優惠；該黨將設法瓦解史國王室與台灣的利益連結，並希望學習北京處理分裂主義及應對外部勢力介入的經驗。

公開資料顯示，史瓦帝尼共產黨是史瓦帝尼當局禁止活動的地下反對黨，領導層自2011年成立以來大多流亡南非，在史國國內不具實質政治權力。該黨主張終結君主專制，反對史瓦帝尼與台灣維持外交關係，並呼籲改與大陸建交。

庫內內近日接受大陸網路媒體《觀察者網》專訪時，談及史瓦帝尼政治經濟情勢、該黨發展歷程及台史關係。史瓦帝尼共產黨成立於2011年，主張反對君主專制、推動民主改革，並支持北京主張的「一中原則」。

庫內內表示，他出生於1973年，早年參與學生運動及工會組織，2005年流亡南非，2007年開始籌備建黨，並於2011年4月9日正式成立史瓦帝尼共產黨。

他說，2008年全球金融危機重創南非經濟，史瓦帝尼因高度依賴南部非洲關稅同盟的財政分成，也受到嚴重衝擊。2011年，史瓦帝尼面臨物價上漲、財政困難及社會矛盾升高，促使該黨提前建黨，希望將社會主義理念帶入當地勞工及反王室運動。

庫內內表示，史瓦帝尼共產黨成立後，持續參與當地反對君主專制的運動，並與海外左翼團體建立聯繫，目前已加入國際共產主義與工人黨相關組織。

談及台史關係時，庫內內指控，台灣在史瓦帝尼脫離英國殖民統治後，便與當地王室建立關係，並長期支持史瓦帝尼君主政權。他還聲稱，台灣資本深入史瓦帝尼紡織業等經濟領域，但當地工廠薪資偏低，產業發展成果未能惠及一般民眾。

庫內內並稱，台灣與史瓦帝尼王室的關係，讓史國成為外部勢力在非洲活動的據點，也阻礙史瓦帝尼與大陸發展關係。他認為，史瓦帝尼因持續與台灣維持邦交，不僅在外交上受到孤立，也錯失大陸對非洲國家提供的免關稅待遇及相關經貿合作機會。

《觀察者網》提問時稱，台灣每年編列新台幣13.6億至15億元預算維繫台史關係，而賴清德今年5月訪問史瓦帝尼所涉及的投資金額高達新台幣250億元，且相關投資流向史國王室及部分台灣「綠色利益團體」。

對此，庫內內表示，台灣與史瓦帝尼王室的關係已維持多年，雙方利益連結並非外部施壓便能立即切斷。他稱，該黨的策略是讓王室與台灣形成「一榮俱榮、一損俱損」的綁定關係，最終透過國內政治運動，使兩者「一同走向覆滅」。

庫內內說，若要打破目前的台史關係，最終仍須依靠史瓦帝尼國內的政治力量，但若缺少大陸支持，該黨將難以獨自推動相關工作。他還指控，部分打壓史瓦帝尼共產黨及瓦解反王室力量的活動，背後受到台灣方面策畫及資助。

庫內內強調，該黨並非要求大陸直接派兵或介入史瓦帝尼內政，而是希望學習大陸處理周邊分裂主義及外部勢力介入的經驗，並與中共建立穩定的黨際交流及合作管道。

對於大陸向非洲國家提供的零關稅政策，庫內內表示支持。他認為，相關措施一方面可以進一步孤立史瓦帝尼現行君主政權，另一方面也可為史瓦帝尼未來改變政治體制後，與大陸發展經貿關係建立基礎。

庫內內坦言，台灣與史瓦帝尼王室具有長期且穩定的關係，難以在短時間內改變。不過，他表示，史瓦帝尼共產黨將持續推動反王室運動，並主張史瓦帝尼終止與台灣的外交關係，轉而與大陸建交。