快訊

匯款3天就刊登？學者揭高教「掠奪性期刊」論文交易

警職媽連控國小教師霸凌兒子、對她性暗示 刑事告不成再告民事

聽新聞
0:00 / 0:00

史瓦帝尼共產黨：將設法瓦解史國王室與台灣的利益連結

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
史瓦帝尼共產黨成員舉行集會。（圖／取自觀察者網）
史瓦帝尼共產黨成員舉行集會。（圖／取自觀察者網）

台灣與非洲唯一邦交國史瓦帝尼的外交關係近期受到關注。史瓦帝尼共產黨總書記庫內內（Thokozane Kunene）近日接受陸媒專訪時表示，史瓦帝尼因與台灣維持邦交，錯失大陸對非洲國家提供的零關稅貿易優惠；該黨將設法瓦解史國王室與台灣的利益連結，並希望學習北京處理分裂主義及應對外部勢力介入的經驗。

公開資料顯示，史瓦帝尼共產黨是史瓦帝尼當局禁止活動的地下反對黨，領導層自2011年成立以來大多流亡南非，在史國國內不具實質政治權力。該黨主張終結君主專制，反對史瓦帝尼與台灣維持外交關係，並呼籲改與大陸建交。

庫內內近日接受大陸網路媒體《觀察者網》專訪時，談及史瓦帝尼政治經濟情勢、該黨發展歷程及台史關係。史瓦帝尼共產黨成立於2011年，主張反對君主專制、推動民主改革，並支持北京主張的「一中原則」。

庫內內表示，他出生於1973年，早年參與學生運動及工會組織，2005年流亡南非，2007年開始籌備建黨，並於2011年4月9日正式成立史瓦帝尼共產黨。

他說，2008年全球金融危機重創南非經濟，史瓦帝尼因高度依賴南部非洲關稅同盟的財政分成，也受到嚴重衝擊。2011年，史瓦帝尼面臨物價上漲、財政困難及社會矛盾升高，促使該黨提前建黨，希望將社會主義理念帶入當地勞工及反王室運動。

庫內內表示，史瓦帝尼共產黨成立後，持續參與當地反對君主專制的運動，並與海外左翼團體建立聯繫，目前已加入國際共產主義與工人黨相關組織。

談及台史關係時，庫內內指控，台灣在史瓦帝尼脫離英國殖民統治後，便與當地王室建立關係，並長期支持史瓦帝尼君主政權。他還聲稱，台灣資本深入史瓦帝尼紡織業等經濟領域，但當地工廠薪資偏低，產業發展成果未能惠及一般民眾。

庫內內並稱，台灣與史瓦帝尼王室的關係，讓史國成為外部勢力在非洲活動的據點，也阻礙史瓦帝尼與大陸發展關係。他認為，史瓦帝尼因持續與台灣維持邦交，不僅在外交上受到孤立，也錯失大陸對非洲國家提供的免關稅待遇及相關經貿合作機會。

《觀察者網》提問時稱，台灣每年編列新台幣13.6億至15億元預算維繫台史關係，而賴清德今年5月訪問史瓦帝尼所涉及的投資金額高達新台幣250億元，且相關投資流向史國王室及部分台灣「綠色利益團體」。

對此，庫內內表示，台灣與史瓦帝尼王室的關係已維持多年，雙方利益連結並非外部施壓便能立即切斷。他稱，該黨的策略是讓王室與台灣形成「一榮俱榮、一損俱損」的綁定關係，最終透過國內政治運動，使兩者「一同走向覆滅」。

庫內內說，若要打破目前的台史關係，最終仍須依靠史瓦帝尼國內的政治力量，但若缺少大陸支持，該黨將難以獨自推動相關工作。他還指控，部分打壓史瓦帝尼共產黨及瓦解反王室力量的活動，背後受到台灣方面策畫及資助。

庫內內強調，該黨並非要求大陸直接派兵或介入史瓦帝尼內政，而是希望學習大陸處理周邊分裂主義及外部勢力介入的經驗，並與中共建立穩定的黨際交流及合作管道。

對於大陸向非洲國家提供的零關稅政策，庫內內表示支持。他認為，相關措施一方面可以進一步孤立史瓦帝尼現行君主政權，另一方面也可為史瓦帝尼未來改變政治體制後，與大陸發展經貿關係建立基礎。

庫內內坦言，台灣與史瓦帝尼王室具有長期且穩定的關係，難以在短時間內改變。不過，他表示，史瓦帝尼共產黨將持續推動反王室運動，並主張史瓦帝尼終止與台灣的外交關係，轉而與大陸建交。

2026年5月24日至26日，第三屆「國際反法西斯論壇」在俄羅斯莫斯科舉行，史瓦帝尼共產黨總書記庫內內受邀出席。（圖／取自觀察者網）
2026年5月24日至26日，第三屆「國際反法西斯論壇」在俄羅斯莫斯科舉行，史瓦帝尼共產黨總書記庫內內受邀出席。（圖／取自觀察者網）

延伸閱讀

蒙古國總統晤王毅：台灣是中國領土不可分割的一部分

中蒙外長會談公報 蒙古國：支持中國實現國家和平統一

捷克外長：盼與中國關係正常化 但仍須保持警惕

國安人士：中國假執法真擴張 推第一島鏈內海化戰略

相關新聞

史瓦帝尼共產黨：將設法瓦解史國王室與台灣的利益連結

台灣與非洲唯一邦交國史瓦帝尼的外交關係近期受到關注。史瓦帝尼共產黨總書記庫內內（Thokozane Kunene）近日接受陸媒專訪時表示，史瓦帝尼因與台灣維持邦交，錯失大陸對非洲國家提供的零關稅貿易優惠；該黨將設法瓦解史國王室與台灣的利益連結，並希望學習北京處理分裂主義及應對外部勢力介入的經驗。

傳夏寶龍明訪港 關注香港首份「五年規劃」編製工作

據香港星島日報報導，中共中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍將於本周二（16日）赴港考察兩天，由於目前正值香港特區政府就首份「五年規劃」進行公眾諮詢。學者認為，夏寶龍此行料將就此聽取意見並作出指示。

中蒙外長會談公報 蒙古國：支持中國實現國家和平統一

中共外長王毅本月13日至15日訪問蒙古國，大陸外交部15日公布兩國外長會談聯合新聞公報。在公報中，蒙古國重申，「堅定奉行一個中國原則，始終認爲世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。反對『台灣獨立』，支持中國實現國家和平統一，並認爲涉藏、涉港、涉疆等問題是中國內政」。

今年香會海底電纜安全受關注 童振源：台海有事，世界有事

2026年香格里拉對話於5月底在新加坡落幕。駐新加坡代表童振源指出，表面上，由於美中在「川習會」後關係暫時降溫，各國對台海議題的公開發言較往年更為克制，甚至出現部分觀察家所稱的「避談台海」現象。然而，若深入檢視各國領袖、國防部長及智庫專家的發言內容，不難發現：台海和平穩定依然是印太安全架構中無法迴避的核心議題，而海底電纜等關鍵水下基礎設施安全，更已成為各國共同關切的新興戰略焦點。

對台新論 陸智庫拋「不統而統」概念

北京對台工作出現新概念？大陸中國社科院台灣研究所所長朱衛東近日在一場論壇表示，「統一之事急不得、慢不得，更等不得」。他提出，對台工作要避免「統一急躁」與「消極等待」，應因勢利導、積極作為，力爭形成「不統而統」大勢。

融合發展 王滬寧：擴大台企受益面

兩岸融合發展示範區建設專題推進會十三日在福建廈門舉行，中共中央政治局常委兼全國政協主席王滬寧表示，要高品質建設示範區，推動「十五五」時期（二○二六至二○三○年）兩岸融合發展走深走實，強化制度創新、產業合作與青年交流，擴大台胞台企受益面與獲得感，並支持福建探索融合發展新機制新路徑新模式。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。