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夏寶龍明到港考察 涉五年規畫

中央社／ 香港15日電

據報導，主管香港事務的中國港澳辦主任夏寶龍明天將到港考察兩天，預料此行與香港計畫訂定的「五年規畫」有關。

星島日報今天在報導中表示，中共中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍這次南下，正值香港特別行政區政府就首份「五年規畫」進行公眾諮詢，預料這是此行重點議題。

報導引述中國全國港澳研究會顧問劉兆佳說，港府今天就首份「五年規畫」進行公眾諮詢，為期兩個月，相信北京中央特別關心香港「五年規畫」的編製工作，以及北部都會區發展進度。

他說，估計北京中央希望了解港府和社會就香港未來發展的意見，從而作出指示。

香港將自今天起就本地首個「五年規畫」展開公眾諮詢，為期兩個月；香港訂定「五年規畫」，是要對接北京的「十五五規畫」，以爭取機遇。

諮詢期間，港府將會發表諮詢文件，並舉辦多場諮詢活動，聽取議員、業界和市民的意見。

香港行政長官李家超上週說，香港制定首個「五年規畫」屬歷史性一步，有重大意義，可以讓香港抓緊更多國家戰略和發展所帶來的機遇，同時有助香港更好融入和服務國家發展大局。

他透露，「五年規畫」內容涵蓋堅持香港一直賴以成功的原則，包括貫徹和堅守「一國兩制」方針，堅持「愛國者治港」，落實發展經濟、改善民生的施政目標，以及強化治理效能等。

他說，香港過去一直沒有與中國「五年規畫」全盤對接的機制，這次首次制定本身的「五年規畫」，會訂定一套政策框架，就重點發展領域進行更細緻部署，以配合中國5年、10年甚至更長遠的規畫。

「十五五規畫」全稱「中國國民經濟和社會發展第十五個五年規畫綱要」，是中國於2026至2030年經濟社會發展的綱領文件。（編輯：朱建陵）1

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